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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-600-ukrayna-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077154033.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 600 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 600 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtülürken yaklaşık 600 askerinin etkisiz... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T20:12+0300
2023-11-07T20:12+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
mig-29
mig-29 avcı uçağı
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Özel askeri harekatın devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın açıklamasında son 24 saate ilişkin şu bilgilere yer verildi.Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:Kupyansk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 160 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil yok edildi.Krasnıy Liman istikametinde, bir saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 170 asker, iki kamyonet ve bir D-30 topu olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtülürken mevzilerine de hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşman bu istikamette yaklaşık 245 askerini ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Bu eylemler sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 askeri, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi etkisiz hale geldi.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 60 Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M119 obüsü etkisiz hale getirildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen topçu saldırılar sonucu düşman tarafın yaklaşık 55 askeri etkisiz hale getirilirken iki otomobil, bir Msta-B obüsü ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 ve bir MiG-29 savaş uçağı vuruldu, 33 insansız hava aracı düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231104/ukrayna-savunma-bakanindan-abdye-daha-fazla-cephane-istiyoruz-1077081489.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mig-29, mig-29 avcı uçağı
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mig-29, mig-29 avcı uçağı

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 600 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

20:12 07.11.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtülürken yaklaşık 600 askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Özel askeri harekatın devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın açıklamasında son 24 saate ilişkin şu bilgilere yer verildi.
Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
Kupyansk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 160 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil yok edildi.
Krasnıy Liman istikametinde, bir saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 170 asker, iki kamyonet ve bir D-30 topu olarak gerçekleşti.
Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtülürken mevzilerine de hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşman bu istikamette yaklaşık 245 askerini ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Bu eylemler sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 askeri, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi etkisiz hale geldi.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 60 Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M119 obüsü etkisiz hale getirildi.
Herson istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen topçu saldırılar sonucu düşman tarafın yaklaşık 55 askeri etkisiz hale getirilirken iki otomobil, bir Msta-B obüsü ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.
Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 ve bir MiG-29 savaş uçağı vuruldu, 33 insansız hava aracı düşürüldü.
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