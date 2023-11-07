https://sputniknews.com.tr/20231107/nariskin-rusyanin-dunyadaki-durumu-ongorebilecek-uzmanlara-ihtiyaci-var-1077156937.html
Narışkin: Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara ihtiyacı var
Narışkin: Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara ihtiyacı var
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, çok kutuplu bir dünyanın oluşmasının, Rus devletinin dünyanın farklı yerlerindeki gelişmeleri... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T23:43+0300
2023-11-07T23:43+0300
2023-11-07T23:43+0300
dünya
rusya
istihbarat
rusya dış istihbarat servisi (svr)
moskova
tarih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071533640_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_244d746b66653853b99d5870beaf3a36.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü ve Rus Tarih Topluluğu Başkanı Narışkin, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada çok kutuplu dünya koşularında Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara olan ihtiyacına dikkat çekti.Batı hegemonyasının geçmişe gitmesi ile birlikte Batılıların emirlerine boyun eğmek istemeyen devletlerin ulusal öz farkındalığının arttığını vurgulayan Narışkin, “Bu tür koşullarda dünyanın şu veya bu noktasında, belirli bir bölgede veya küresel ölçekte gelişmeleri tahmin edebilen, sağlam tarih, jeopolitik, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bilgisine dayanarak tahminlerde bulunabilen uzmanlara olan ihtiyaç giderek artıyor” diye konuştu.Rus yetkili, yetenekli diplomatlardan, uluslararası ilişkiler uzmanlarından ve Dış İstihbarat Servisi çalışanlarından oluşan yeni nesillerin önünde geniş perspektiflerin açıldığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/nariskin-abd-rus-birlikleri-ve-suriye-ordusuna-iliskin-verileri-cihatcilara-aktariyor-1076278750.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071533640_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_1dd1b951f80a329c2ecfae7898a23366.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, istihbarat, rusya dış istihbarat servisi (svr), moskova, tarih
rusya, istihbarat, rusya dış istihbarat servisi (svr), moskova, tarih
Narışkin: Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara ihtiyacı var
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, çok kutuplu bir dünyanın oluşmasının, Rus devletinin dünyanın farklı yerlerindeki gelişmeleri öngörebilecek genç yetenekli uzmanlara olan ihtiyacını artırdığını belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü ve Rus Tarih Topluluğu Başkanı Narışkin, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada çok kutuplu dünya koşularında Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara olan ihtiyacına dikkat çekti.
Batı hegemonyasının geçmişe gitmesi ile birlikte Batılıların emirlerine boyun eğmek istemeyen devletlerin ulusal öz farkındalığının arttığını vurgulayan Narışkin, “Bu tür koşullarda dünyanın şu veya bu noktasında, belirli bir bölgede veya küresel ölçekte gelişmeleri tahmin edebilen, sağlam tarih, jeopolitik, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bilgisine dayanarak tahminlerde bulunabilen uzmanlara olan ihtiyaç giderek artıyor” diye konuştu.
Rus yetkili, yetenekli diplomatlardan, uluslararası ilişkiler uzmanlarından ve Dış İstihbarat Servisi çalışanlarından oluşan yeni nesillerin önünde geniş perspektiflerin açıldığını sözlerine ekledi.