https://sputniknews.com.tr/20231107/nariskin-rusyanin-dunyadaki-durumu-ongorebilecek-uzmanlara-ihtiyaci-var-1077156937.html

Narışkin: Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara ihtiyacı var

Narışkin: Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara ihtiyacı var

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, çok kutuplu bir dünyanın oluşmasının, Rus devletinin dünyanın farklı yerlerindeki gelişmeleri... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T23:43+0300

2023-11-07T23:43+0300

2023-11-07T23:43+0300

dünya

rusya

istihbarat

rusya dış istihbarat servisi (svr)

moskova

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü ve Rus Tarih Topluluğu Başkanı Narışkin, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada çok kutuplu dünya koşularında Rusya'nın dünyadaki durumu öngörebilecek uzmanlara olan ihtiyacına dikkat çekti.Batı hegemonyasının geçmişe gitmesi ile birlikte Batılıların emirlerine boyun eğmek istemeyen devletlerin ulusal öz farkındalığının arttığını vurgulayan Narışkin, “Bu tür koşullarda dünyanın şu veya bu noktasında, belirli bir bölgede veya küresel ölçekte gelişmeleri tahmin edebilen, sağlam tarih, jeopolitik, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bilgisine dayanarak tahminlerde bulunabilen uzmanlara olan ihtiyaç giderek artıyor” diye konuştu.Rus yetkili, yetenekli diplomatlardan, uluslararası ilişkiler uzmanlarından ve Dış İstihbarat Servisi çalışanlarından oluşan yeni nesillerin önünde geniş perspektiflerin açıldığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/nariskin-abd-rus-birlikleri-ve-suriye-ordusuna-iliskin-verileri-cihatcilara-aktariyor-1076278750.html

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