https://sputniknews.com.tr/20231107/matviyenko-rusyanin-disaridan-izole-edilmesi-mumkun-degil-1077131242.html
Matviyenko: Rusya’nın dışarıdan izole edilmesi mümkün değil
Matviyenko: Rusya’nın dışarıdan izole edilmesi mümkün değil
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya’nın kendini dünyadan izole etme niyetinde olmadığını, ülkeyi dışarıdan izole etmenin de mümkün olmadığını... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T01:01+0300
2023-11-07T01:01+0300
2023-11-07T01:01+0300
dünya
valentina matviyenko
vladimir putin
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1e/1043482856_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_c747110346dc7c406782048a6fe3055c.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, ‘Bilgi. İlkler’ Forumu’ndaki konuşmasında, “Rusya hiçbir zaman izolasyondan yana değildi, değil ve olmayacak da. İzolasyon mümkün değil ve bizi izole etmeye çalışanlar artık bunu görüyor, biliyor ve anlıyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın dünya ekonomisinin, enerji güvenliğinin, dünyadaki istikrarın bir parçası olduğunu dile getiren Matviyenko, ülkenin dünyaya seçkin sanatçıları, yazarları, bestecileri, müzisyenleri kazandırdığını anımsatarak, “Kimse kendini dünyadan izole etmeyi düşünmüyor bile” dedi.Ülke anayasasının vatandaşların haklarını koruduğunu söyleyen Matviyenko, Rusya’nın bazı uluslararası anlaşmalardan çıkmasının vatandaşlara hiçbir zararı olmayacağını kaydetti. Konsey Başkanı, ülkenin egemenliğine yönelik saldırılara son vermek için bazı anlaşmalardan çıkmak zorunda kaldığını belirtti.‘Putin, Rusya’yı uçurumdan çıkarttı’Rusya’nın 1990’lı yıllarda uçurumun eşiğine geldiğini dile getiren Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, o dönemde ücret ve emekli maaşlarının ödenmesinde gecikmelerin yaşandığını ve işsizliğin tavan yaptığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1e/1043482856_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_22df81c3f0eb98750fd8bbbf929a8bd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
valentina matviyenko, vladimir putin, rusya
valentina matviyenko, vladimir putin, rusya
Matviyenko: Rusya’nın dışarıdan izole edilmesi mümkün değil
Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya’nın kendini dünyadan izole etme niyetinde olmadığını, ülkeyi dışarıdan izole etmenin de mümkün olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, ‘Bilgi. İlkler’ Forumu’ndaki konuşmasında, “Rusya hiçbir zaman izolasyondan yana değildi, değil ve olmayacak da. İzolasyon mümkün değil ve bizi izole etmeye çalışanlar artık bunu görüyor, biliyor ve anlıyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın dünya ekonomisinin, enerji güvenliğinin, dünyadaki istikrarın bir parçası olduğunu dile getiren Matviyenko, ülkenin dünyaya seçkin sanatçıları, yazarları, bestecileri, müzisyenleri kazandırdığını anımsatarak, “Kimse kendini dünyadan izole etmeyi düşünmüyor bile” dedi.
Ülke anayasasının vatandaşların haklarını koruduğunu söyleyen Matviyenko, Rusya’nın bazı uluslararası anlaşmalardan çıkmasının vatandaşlara hiçbir zararı olmayacağını kaydetti. Konsey Başkanı, ülkenin egemenliğine yönelik saldırılara son vermek için bazı anlaşmalardan çıkmak zorunda kaldığını belirtti.
‘Putin, Rusya’yı uçurumdan çıkarttı’
Rusya’nın 1990’lı yıllarda uçurumun eşiğine geldiğini dile getiren Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, o dönemde ücret ve emekli maaşlarının ödenmesinde gecikmelerin yaşandığını ve işsizliğin tavan yaptığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Devlet Başkanımız, tecrübesi, inceliği ve diplomasisi sayesinde adım adım ülkemizi uçurumdan çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz 23 yıl içinde, dünyada eşi benzeri olmayan ayrı bir medeniyet olduğumuzun farkına vardık. Putin, ülkemize onurunu geri kazandırdı.”