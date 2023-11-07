https://sputniknews.com.tr/20231107/maas-odeme-tarihi-degisti-sgk-ve-bag-kurlular-artik-bu-gunlerde-para-alacak-1077132489.html

Maaş ödeme tarihi değişti: SGK ve Bağ-Kur'lular artık bu günlerde para alacak

Maaş ödeme tarihi değişti: SGK ve Bağ-Kur'lular artık bu günlerde para alacak

Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T07:21+0300

2023-11-07T07:21+0300

2023-11-07T07:23+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ssk

bağ-kur

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

ödeme

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Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihiİkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/emekliye-odemeler-guncellendi-kasim-ayi-rekor-kirdi-kim-nasil-maas-promosyondan-faydalanacak-1077132002.html

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