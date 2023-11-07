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https://sputniknews.com.tr/20231107/maas-odeme-tarihi-degisti-sgk-ve-bag-kurlular-artik-bu-gunlerde-para-alacak-1077132489.html
Maaş ödeme tarihi değişti: SGK ve Bağ-Kur'lular artık bu günlerde para alacak
Maaş ödeme tarihi değişti: SGK ve Bağ-Kur'lular artık bu günlerde para alacak
Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihiİkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/emekliye-odemeler-guncellendi-kasim-ayi-rekor-kirdi-kim-nasil-maas-promosyondan-faydalanacak-1077132002.html
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Maaş ödeme tarihi değişti: SGK ve Bağ-Kur'lular artık bu günlerde para alacak

07:21 07.11.2023 (güncellendi: 07:23 07.11.2023)
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA
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Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini açıkladı.
Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
EKONOMİ
Emekliye ödemeler güncellendi, Kasım ayı rekor kırdı: Kim, nasıl maaş promosyondan faydalanacak?
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