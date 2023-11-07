https://sputniknews.com.tr/20231107/kremlin-ortadogudaki-durum-insani-acidan-felaket-1077142568.html

Kremlin: Ortadoğu'daki durum insani açıdan felaket

Kremlin: Ortadoğu'daki durum insani açıdan felaket

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov devam eden Filistin-İsrail çatışması ve Kazakistan hususlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T14:05+0300

2023-11-07T14:05+0300

2023-11-07T14:05+0300

israil- filistin çatışması

dmitriy peskov

kremlin

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

mısır

gazze

gazze şeridi

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki durumun insani açıdan son derece gergin ve feci olmaya devam ettiğini söyledi.Peskov, "Durum insani açıdan son derece gergin ve felaket olmaya devam ediyor" dedi.Peskov: Rusya Gazze'ye insani yardım konusunda Filistin, İsrail ve Mısır ile temaslarını sürdürecekRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şey karmaşık olduğu sürece Rusya'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hem Filistinliler hem İsrailliler hem de Mısırlılarla temaslarını sürdüreceğini söyledi.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, iki Rus özel uçağının Gazze Şeridi halkı için gıda ve kişisel hijyen ürünleri de dahil olmak üzere 60 ton insani yardım kargosu teslim ettiğini açıklamıştı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın Filistin'e bu denli yardım eden tek ülke olmadığını vurguladı. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Peskov: Gazze'deki sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması çok önemliRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması ve Rusların bölgeden ayrılabilmesinin Rusya için çok önemli olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Peskov: Rusya'nın Kazakistan ile ilişkilerinin diğer ülkelere kıyasla daha yakınRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya karşıtı yaptırımların ortasında Kazakistan'a yapacağı ziyareti yorumlarken, Rusya ve Kazakistan'ın bağımsız ilişkiler geliştirdiğini ve bu ilişkilerin diğer ülkelerle olduğundan daha yakın olduğunu söyledi.Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:İkili ilişkilerin önemli bir bölümünün iki ülkenin bölgeleri arasındaki işbirliği olduğunu, bu nedenle iki cumhurbaşkanının bölgeler arası işbirliği forumunun genel oturumuna katılacağını kaydeden Peskov açıklamasında, "Tabii ki ilişkilerin bütününü gözden geçirmek gerekiyor ve bu ilişkiler çok yönlüdür. Bu karşılıklı yatırımdır, bu kelimenin tam anlamıyla her alanda işbirliğidir. Bu elbette, çevremizde çok sayıda bulunan bölgesel sorunlara ilişkin görüş alışverişidir. Kazakistan ile iyi komşuluğumuzu ve işbirliğimizi daha da geliştireceğiz" dedi.Kremlin Basın Servisinden daha önce yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin 9 Kasım'da Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.

https://sputniknews.com.tr/20231104/dmitriy-peskov-nato-rusyayi-caydirmak-ve-cephelesme-icin-kuruldu-kievi-zor-gunler-bekliyor-1077064814.html

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filistin

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