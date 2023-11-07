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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/kremlin-ortadogudaki-durum-insani-acidan-felaket-1077142568.html
Kremlin: Ortadoğu'daki durum insani açıdan felaket
Kremlin: Ortadoğu'daki durum insani açıdan felaket
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov devam eden Filistin-İsrail çatışması ve Kazakistan hususlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T14:05+0300
2023-11-07T14:05+0300
israil- filistin çatışması
dmitriy peskov
kremlin
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
mısır
gazze
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki durumun insani açıdan son derece gergin ve feci olmaya devam ettiğini söyledi.Peskov, "Durum insani açıdan son derece gergin ve felaket olmaya devam ediyor" dedi.Peskov: Rusya Gazze'ye insani yardım konusunda Filistin, İsrail ve Mısır ile temaslarını sürdürecekRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şey karmaşık olduğu sürece Rusya'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hem Filistinliler hem İsrailliler hem de Mısırlılarla temaslarını sürdüreceğini söyledi.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, iki Rus özel uçağının Gazze Şeridi halkı için gıda ve kişisel hijyen ürünleri de dahil olmak üzere 60 ton insani yardım kargosu teslim ettiğini açıklamıştı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın Filistin'e bu denli yardım eden tek ülke olmadığını vurguladı. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Peskov: Gazze'deki sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması çok önemliRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması ve Rusların bölgeden ayrılabilmesinin Rusya için çok önemli olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Peskov: Rusya'nın Kazakistan ile ilişkilerinin diğer ülkelere kıyasla daha yakınRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya karşıtı yaptırımların ortasında Kazakistan'a yapacağı ziyareti yorumlarken, Rusya ve Kazakistan'ın bağımsız ilişkiler geliştirdiğini ve bu ilişkilerin diğer ülkelerle olduğundan daha yakın olduğunu söyledi.Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:İkili ilişkilerin önemli bir bölümünün iki ülkenin bölgeleri arasındaki işbirliği olduğunu, bu nedenle iki cumhurbaşkanının bölgeler arası işbirliği forumunun genel oturumuna katılacağını kaydeden Peskov açıklamasında, "Tabii ki ilişkilerin bütününü gözden geçirmek gerekiyor ve bu ilişkiler çok yönlüdür. Bu karşılıklı yatırımdır, bu kelimenin tam anlamıyla her alanda işbirliğidir. Bu elbette, çevremizde çok sayıda bulunan bölgesel sorunlara ilişkin görüş alışverişidir. Kazakistan ile iyi komşuluğumuzu ve işbirliğimizi daha da geliştireceğiz" dedi.Kremlin Basın Servisinden daha önce yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin 9 Kasım'da Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20231104/dmitriy-peskov-nato-rusyayi-caydirmak-ve-cephelesme-icin-kuruldu-kievi-zor-gunler-bekliyor-1077064814.html
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dmitriy peskov, kremlin, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mısır, gazze, gazze şeridi

Kremlin: Ortadoğu'daki durum insani açıdan felaket

14:05 07.11.2023
© Sputnik / Евгений БиятовKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov devam eden Filistin-İsrail çatışması ve Kazakistan hususlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki durumun insani açıdan son derece gergin ve feci olmaya devam ettiğini söyledi.
Peskov, "Durum insani açıdan son derece gergin ve felaket olmaya devam ediyor" dedi.

Peskov: Rusya Gazze'ye insani yardım konusunda Filistin, İsrail ve Mısır ile temaslarını sürdürecek

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şey karmaşık olduğu sürece Rusya'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hem Filistinliler hem İsrailliler hem de Mısırlılarla temaslarını sürdüreceğini söyledi.
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, iki Rus özel uçağının Gazze Şeridi halkı için gıda ve kişisel hijyen ürünleri de dahil olmak üzere 60 ton insani yardım kargosu teslim ettiğini açıklamıştı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın Filistin'e bu denli yardım eden tek ülke olmadığını vurguladı. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ne yazık ki yardımlar şu anda çok sınırlı bir miktarda ve sadece Mısır toprakları üzerinden, sadece çok sınırlı bir şekilde işleyen Refah Sınır Kapısı üzerinden oraya ulaştırılabiliyor. Ancak ne yazık ki gerekli miktardaki yardım şu anda oraya ulaştırılamıyor. Ancak elbette Rus tarafı Filistinliler, İsrailliler ve Mısırlılarla tüm temaslarını sürdürerek bu tür bir yardımın sağlanması için fırsatlar aramaya devam edecektir.

Peskov: Gazze'deki sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması ve Rusların bölgeden ayrılabilmesinin Rusya için çok önemli olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İsrail ordusunun muharebe operasyonunun devam ettiği açık. Bu durumda insani araların sağlanması ve Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması bizim için çok önemli. Elbette Rus vatandaşlarına Gazze topraklarını terk etme fırsatının verilmesi de bizim için önemlidir. Diplomatlarımız da bunun için çalışıyor.

Peskov: Rusya'nın Kazakistan ile ilişkilerinin diğer ülkelere kıyasla daha yakın

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya karşıtı yaptırımların ortasında Kazakistan'a yapacağı ziyareti yorumlarken, Rusya ve Kazakistan'ın bağımsız ilişkiler geliştirdiğini ve bu ilişkilerin diğer ülkelerle olduğundan daha yakın olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Kazakistan ile bağımsız ilişkilerimizi geliştiriyoruz, bu ilişkiler Kazakistan'ın diğer pek çok ülkeyle olduğundan çok daha yakın. Bizler doğal tarihi ortaklarız, müttefikleriz ve gerçekleşecek olan bu resmi ziyaret ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi açısından çok önemli.
İkili ilişkilerin önemli bir bölümünün iki ülkenin bölgeleri arasındaki işbirliği olduğunu, bu nedenle iki cumhurbaşkanının bölgeler arası işbirliği forumunun genel oturumuna katılacağını kaydeden Peskov açıklamasında, "Tabii ki ilişkilerin bütününü gözden geçirmek gerekiyor ve bu ilişkiler çok yönlüdür. Bu karşılıklı yatırımdır, bu kelimenin tam anlamıyla her alanda işbirliğidir. Bu elbette, çevremizde çok sayıda bulunan bölgesel sorunlara ilişkin görüş alışverişidir. Kazakistan ile iyi komşuluğumuzu ve işbirliğimizi daha da geliştireceğiz" dedi.
Kremlin Basın Servisinden daha önce yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin 9 Kasım'da Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
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