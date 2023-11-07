https://sputniknews.com.tr/20231107/katar-varlik-fonunun-galataportu-satin-alabilecegi-iddia-edildi-1077153128.html

Katar Varlık Fonu'nun Galataport’u satın alabileceği iddia edildi

Katar Varlık Fonu'nun Galataport’u satın alabileceği iddia edildi

Bloomberg'in haberine göre Ferit Şahenk, Katar Varlık Fonuyla Galataport satışını görüşüyor. Şahenk'in, satıştan elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T15:43+0300

2023-11-07T15:43+0300

2023-11-07T15:43+0300

ekonomi

türkiye

ferit şahenk

katar

galataport

bloomberg

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Ferit Şahenk’in Galataport’un satışı için Katar Varlık Fonu Qatar Investment Authority ile görüştüğü iddia edildi.Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Şahenk, Katar Varlık Fonu’nun Galataport’u satın alma konusundaki ilgisini ölçmek için Katar Yatırım Otoritesi’ne başvurdu.Şahenk, inşası için 1,02 milyar Euro (1,1 milyar dolar) kredi kullandığı Galataport'un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.Galataport projesinin kısmen kredi ile finanse edildiğini ve Şahenk’in olası bir satıştan elde edilecek geliri bu borcu ödemek için kullanmayı planladığını belirten kişiler, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini söylediler.Gecikmeli açılmıştıDoğuş Grubu ve Bilgili Holding tarafından inşa edilen 1,7 milyar dolarlık kruvaziyer limanı Galataport gecikmelerle karşılaşmış ve 2021’de açılmıştı.İstanbul Boğazı’nda 1,2 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan limanın yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcu ağırlaması hedefleniyordu.Doğuş, Bilgili ve Qatar Investment Authority konuya ilişkin Bloomberg’e yorum yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/cin-ve-katar-arasinda-27-yillik-dogalgaz-anlasmasi-1072655341.html

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