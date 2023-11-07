https://sputniknews.com.tr/20231107/iyi-partiden-istifa-eden-milletvekili-ak-partiye-katildi-1077155634.html
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T16:18+0300
2023-11-07T16:18+0300
2023-11-07T16:21+0300
politika
ak parti
iyi parti
milletvekili
istifa
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İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet taktı.Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurmuştu.X platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Hatipoğlu şunları kaydetmişti:
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ak parti, iyi parti, milletvekili, istifa
ak parti, iyi parti, milletvekili, istifa
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı
16:18 07.11.2023 (güncellendi: 16:21 07.11.2023) Abone ol
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet taktı.
Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurmuştu.
X platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Hatipoğlu şunları kaydetmişti:
"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."