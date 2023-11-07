https://sputniknews.com.tr/20231107/iyi-partiden-istifa-eden-milletvekili-ak-partiye-katildi-1077155634.html

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T16:18+0300

2023-11-07T16:18+0300

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politika

ak parti

iyi parti

milletvekili

istifa

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İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet taktı.Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurmuştu.X platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Hatipoğlu şunları kaydetmişti:

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ak parti, iyi parti, milletvekili, istifa