https://sputniknews.com.tr/20231107/isci-is-makinesinin-darbeleriyle-dans-etti-1077156027.html
İşçi, bina yıkılırken iş makinesinin darbeleriyle dans etti
İşçi, bina yıkılırken iş makinesinin darbeleriyle dans etti
Adana’da ağır hasarlı 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçi, iş makinesinin darbeleriyle dans etti. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T16:25+0300
2023-11-07T16:25+0300
2023-11-07T16:51+0300
yaşam
adana
yıkım
dans
video
işçi
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Adana'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı da başladı. Yıkım sırasında bir işçi iş makinesinin yanında, onun darbelerine uyacak şekilde dans etti.
adana
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iş makinesi ile dans
iş makinesi ile dans
2023-11-07T16:25+0300
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adana, yıkım, dans, video, işçi, видео
adana, yıkım, dans, video, işçi, видео
İşçi, bina yıkılırken iş makinesinin darbeleriyle dans etti
16:25 07.11.2023 (güncellendi: 16:51 07.11.2023) Abone ol
Adana’da ağır hasarlı 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçi, iş makinesinin darbeleriyle dans etti.
Adana'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.
Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı da başladı.
Yıkım sırasında bir işçi iş makinesinin yanında, onun darbelerine uyacak şekilde dans etti.