https://sputniknews.com.tr/20231107/iletisim-baskanligindan-gazzelilerin-turkiyeye-yerlestirilecegi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1077169095.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği' iddiasıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği' iddiasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T22:51+0300
2023-11-07T22:51+0300
2023-11-07T22:51+0300
dezenformasyon
iletişim başkanlığı
gazze
iddia
israil- filistin çatışması
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıkları ve Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakani-hakan-fidan-abdli-mevkidasi-antony-blinken-ile-gorustu-1077118322.html
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dezenformasyon, iletişim başkanlığı, gazze, iddia
dezenformasyon, iletişim başkanlığı, gazze, iddia
İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği' iddiasıyla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıkları ve Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede, 'sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi' gibi bir konu herhangi bir surette gündeme gelmemiş, sivillerin Gazze'den çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamıştır.
Türkiye ve ABD'den diplomatik kaynaklar, 'görüşmede sivillerin korunması, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının sağlanması ve Gazze'de yaşayan insanların yerlerinden edilmesinin önlenmesinin' konuşulduğunu açıklamıştır. Ayrıca Blinken'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."