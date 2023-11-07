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Dünyanın su üzerinde bulunan en uzun bayrak direkleri St. Petersburg'a yerleştirildi
Dünyanın su üzerinde bulunan en uzun bayrak direkleri St. Petersburg'a yerleştirildi
St. Petersburg'un 300. yıl dönümü anısına isimlendirilen parkın su alanına 179.5 metrelik dünyanın en uzun bayrak direkleri yerleştirildi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T13:06+0300
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dünya
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Geçen hafta kaydedilen videoda Zenit Arena yakınında bulunan alana Rus bayrağının göndere çekildiği görüntülendi. Görüntülerde Sovyetler Birliği ve Rusya İmparatorluğu'nun bayrakları da dalgalandığı dikkati çekiyor.Zenit Arena JSC Genel Müdürü Igor Krasnov, St. Petersburg bayrak direklerinin 'benzersiz' olduğunu söyledi. Krasnov, "Bunlar benzersiz, dünyanın en uzun bayrakları, suya monte edilen tek bayrak direkleri, tasarımın özelliği şimdiye kadar hiç kimsenin bu tür bayrak direkleri yapmamış olması ve belki de hiçbir zaman yapamayacak olmasıdır.'' Bayrak direklerinin kurulum süreci birkaç aşamadan oluşuyor: Önce ,çelik bir borunun takıldığı bir dolgu adası oluşturmak. Ardından seçilen yeri kırma taşla güçlendirmek ve kıyı ile bağlantı sağlamak için bir geçiş köprüsü kurmak. Her bir pankartın boyutu 40 x 60 metre, ağırlığı ise yaklaşık yarım ton olduğu belirtildi. Kurulum sürecinin iki hafta sürdüğü açıklandı.İlk deneme olarak 48 saat boyunca havada tutulduğu belirtilen bayrakların tüm mekanizmalarının kontrol edildiği aktarıldı. Bayrak direkleri Zenit Arena yakınında bulunan parkta plaj iyileştirme programının bir parçası olarak yerleştirildi.
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Dünyanın su üzerinde bulunan en uzun bayrak direkleri St. Petersburg'a yerleştirildi
Dünyanın su üzerinde bulunan en uzun bayrak direkleri St. Petersburg'a yerleştirildi
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video, bayrak, st. petersburg, rusya, видео
video, bayrak, st. petersburg, rusya, видео

Dünyanın su üzerinde bulunan en uzun bayrak direkleri St. Petersburg'a yerleştirildi

13:06 07.11.2023
© Ruptly
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St. Petersburg'un 300. yıl dönümü anısına isimlendirilen parkın su alanına 179.5 metrelik dünyanın en uzun bayrak direkleri yerleştirildi.
Geçen hafta kaydedilen videoda Zenit Arena yakınında bulunan alana Rus bayrağının göndere çekildiği görüntülendi. Görüntülerde Sovyetler Birliği ve Rusya İmparatorluğu'nun bayrakları da dalgalandığı dikkati çekiyor.
Zenit Arena JSC Genel Müdürü Igor Krasnov, St. Petersburg bayrak direklerinin 'benzersiz' olduğunu söyledi.
Krasnov, "Bunlar benzersiz, dünyanın en uzun bayrakları, suya monte edilen tek bayrak direkleri, tasarımın özelliği şimdiye kadar hiç kimsenin bu tür bayrak direkleri yapmamış olması ve belki de hiçbir zaman yapamayacak olmasıdır.''
Bayrak direklerinin kurulum süreci birkaç aşamadan oluşuyor: Önce ,çelik bir borunun takıldığı bir dolgu adası oluşturmak. Ardından seçilen yeri kırma taşla güçlendirmek ve kıyı ile bağlantı sağlamak için bir geçiş köprüsü kurmak. Her bir pankartın boyutu 40 x 60 metre, ağırlığı ise yaklaşık yarım ton olduğu belirtildi. Kurulum sürecinin iki hafta sürdüğü açıklandı.
İlk deneme olarak 48 saat boyunca havada tutulduğu belirtilen bayrakların tüm mekanizmalarının kontrol edildiği aktarıldı.
Bayrak direkleri Zenit Arena yakınında bulunan parkta plaj iyileştirme programının bir parçası olarak yerleştirildi.
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