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https://sputniknews.com.tr/20231107/doneri-begenmeyen-kaymakam-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1077167451.html
Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı
Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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kaymakam
soruşturma
içişleri bakanlığı
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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yusufeli, döner, kaymakam, soruşturma, içişleri bakanlığı, hacı kerim meral
yusufeli, döner, kaymakam, soruşturma, içişleri bakanlığı, hacı kerim meral

Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

21:18 07.11.2023
© İHA / ADEM DEMİRKIRAN-Artvin'in Yusufeli ilçesinde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© İHA / ADEM DEMİRKIRAN-
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi.
Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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