https://sputniknews.com.tr/20231107/doneri-begenmeyen-kaymakam-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1077167451.html
Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı
Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T21:18+0300
2023-11-07T21:18+0300
2023-11-07T21:18+0300
türkiye
yusufeli
döner
kaymakam
soruşturma
içişleri bakanlığı
hacı kerim meral
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20190913/45-ilde-165-supheli-hakkinda-fetoden-gozalti-karari-1040159910.html
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yusufeli, döner, kaymakam, soruşturma, içişleri bakanlığı, hacı kerim meral
yusufeli, döner, kaymakam, soruşturma, içişleri bakanlığı, hacı kerim meral
Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi.
Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.