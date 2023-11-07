https://sputniknews.com.tr/20231107/doneri-begenmeyen-kaymakam-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1077167451.html

Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yusufeli

döner

kaymakam

soruşturma

içişleri bakanlığı

hacı kerim meral

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20190913/45-ilde-165-supheli-hakkinda-fetoden-gozalti-karari-1040159910.html

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yusufeli, döner, kaymakam, soruşturma, içişleri bakanlığı, hacı kerim meral