Dolar ve euro'da son durum ne?

Türkiye
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel'in seçilmesi bambaşka bir süreci beraberinde getirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İsrail, taş üstünde taş bırakmamak niyetinde'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
18:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231107/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077135031.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,4680 liradan, euro 30,4890 liradan güne başladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T09:30+0300
2023-11-07T09:30+0300
ekonomi
dolar/tl
dolar
euro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074744565_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_3e4ba0370c975b3a7de9b1bb99472d04.jpg
Serbest piyasada 28,4660 liradan alınan dolar, 28,4680 liradan satılıyor. 30,4870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4890 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,4410 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5830 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 804 lira, çeyrek altın 2 bin 919 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 653 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1971 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.868 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.84 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.84 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.895 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231106/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari--1077110186.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074744565_0:49:1024:817_1920x0_80_0_0_af2c1d94ac012974501c165c740fc19c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar/tl, dolar, euro
dolar/tl, dolar, euro

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:30 07.11.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 28,4680 liradan, euro 30,4890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,4660 liradan alınan dolar, 28,4680 liradan satılıyor. 30,4870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4890 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,4410 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5830 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 804 lira, çeyrek altın 2 bin 919 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 653 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1971 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.868 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 84.84 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.84 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 34.895 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları
Dün, 09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала