https://sputniknews.com.tr/20231107/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077135031.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4680 liradan, euro 30,4890 liradan güne başladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T09:30+0300

2023-11-07T09:30+0300

2023-11-07T09:30+0300

ekonomi

dolar/tl

dolar

euro

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Serbest piyasada 28,4660 liradan alınan dolar, 28,4680 liradan satılıyor. 30,4870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4890 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,4410 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5830 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 804 lira, çeyrek altın 2 bin 919 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 653 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1971 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.868 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.84 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.84 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.895 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231106/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari--1077110186.html

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