https://sputniknews.com.tr/20231107/dilan-polatin-telefon-konusmalari-ortaya-cikti-gruplari-komple-sil-hayatim-1077140541.html
Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
Hakkında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan ve tutuklanan güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifadenin ardından şirketlerine... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T12:17+0300
2023-11-07T12:17+0300
2023-11-07T12:17+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
tutuklama
kara para
kara para aklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076992872_0:4:998:565_1920x0_80_0_0_0ad9a4ddbb05e0c5eac4b9e52e5963ef.jpg
Kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı. Pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan Polat’ın verdiği 31 sayfalık ifadede en dikkat çeken bölüm ise şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı an bir çalışanıyla yaptığı konuşma oldu.Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, ifade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, “Grupları komple sil temizle hepsini” talimatını veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/gunluk-750-bin-tl-harciyorum-diyen-polatin-cezaevinde-harcayabilecegi-para-miktari-belli-oldu-1077136737.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076992872_121:0:878:568_1920x0_80_0_0_8348758e90ab1ec16d4d08bda1d3daac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dilan polat, engin polat, tutuklama, kara para, kara para aklama
dilan polat, engin polat, tutuklama, kara para, kara para aklama
Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
Abone ol
Hakkında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan ve tutuklanan güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifadenin ardından şirketlerine baskın yapıldığı dakikalarda yaptığı telefon konuşması da ortaya çıktı.
Kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı.
Pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan Polat’ın verdiği 31 sayfalık ifadede en dikkat çeken bölüm ise şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı an bir çalışanıyla yaptığı konuşma oldu.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine
göre, ifade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, “Grupları komple sil temizle hepsini
” talimatını veriyor.