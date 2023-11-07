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Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
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Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
Hakkında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan ve tutuklanan güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifadenin ardından şirketlerine... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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dilan polat
engin polat
tutuklama
kara para
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Kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı. Pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan Polat’ın verdiği 31 sayfalık ifadede en dikkat çeken bölüm ise şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı an bir çalışanıyla yaptığı konuşma oldu.Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, ifade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, “Grupları komple sil temizle hepsini” talimatını veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/gunluk-750-bin-tl-harciyorum-diyen-polatin-cezaevinde-harcayabilecegi-para-miktari-belli-oldu-1077136737.html
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dilan polat, engin polat, tutuklama, kara para, kara para aklama
dilan polat, engin polat, tutuklama, kara para, kara para aklama

Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'

12:17 07.11.2023
© İHADilan Polat gözaltına alındı
Dilan Polat gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© İHA
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Hakkında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan ve tutuklanan güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifadenin ardından şirketlerine baskın yapıldığı dakikalarda yaptığı telefon konuşması da ortaya çıktı.
Kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı.
Pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan Polat’ın verdiği 31 sayfalık ifadede en dikkat çeken bölüm ise şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı an bir çalışanıyla yaptığı konuşma oldu.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, ifade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, “Grupları komple sil temizle hepsini” talimatını veriyor.
Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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