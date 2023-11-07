Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz, planını yaptık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel'in seçilmesi bambaşka bir süreci beraberinde getirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İsrail, taş üstünde taş bırakmamak niyetinde'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Organlarınızı kime bağışlayacaksınız? İnsanlara mı, topraktaki böceklere mi?’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
18:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
89 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
13:34
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı sonrası dengeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MELANKOLİNİN BABASI
En ünlü şarkısındaki krematoryum detayı neydi?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
18:35
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz
20:48
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231107/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonu-tek-haneli-rakamlara-indirmek-istiyoruz-planini-yaptik-1077165393.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz, planını yaptık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz, planını yaptık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T20:24+0300
2023-11-07T20:25+0300
politika
enflasyon
cevdet yılmaz
malatya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077103496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9984474d05893cb49bc67626b43218fe.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da, iş dünyası, finans, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Fikir Sofrası toplantısında bir araya geldi.Türkiye’nin son 20 yılda ekonomide önemli bir performans sergilediğini belirten Yılmaz, “Dünya büyümesinden çok daha yüksek bir büyüme hızı ortaya koydu Türkiye. Dünya geçtiğimiz 20 yılda yıllık ortalama 3,6 büyürken Türkiye ekonomisi yüzde 5,4 büyümeyi başardı. Son 13 yıldır bir büyüme sergiliyoruz, kesintisiz bir büyümemiz var. Kovid'e rağmen kesintisiz büyümemiz var. Birçok olumsuzluğa rağmen 13 yıldır kesintisiz bir büyüme sergiliyoruz. Çeyreklik bazda baktığımızda da 12 çeyrektir kesintisiz yine bir büyüme içindeyiz" dedi.Türkiye ekonomisi reel bazda son 3 yılda yüzde 20 büyüdüYılmaz, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında Kovid sonrası istihdamını en hızlı toparlayan ülkelerden biri olduğunu işaret ederek, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının da arttığına dikkati çekti.Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Belirsizlik ekonominin düşmanı'Orta ve uzun vade yatırımcılar açısından belirsizliğin önemine işaret eden Yılmaz, “Belirsizlik ekonominin düşmanı. Türkiye şu anda belirsizliklerini azaltmış durumda. Siyasi belirsizlikleri mayıs ayında yaşadığımız seçimlerle ortadan kaldırmış durumdayız. Meclisimizde kimin çoğunluk olduğu belli, Cumhurbaşkanımız belli. 5 yıl süresince genel çerçevemiz belli. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bir ortamda orta vadeli programımız, 5 yıllık planımız, yıllık programımız ve bütçemiz de toplumla paylaşılmış durumda. Dolayısıyla politika belirsizlikleri de ortadan kalkmış durumda. Belirsizliklerin ortadan kalktığı bir ortamda yatırımların da büyümenin de devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın hep vurguladığı, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Aslında bunlar planlamacıların da en çok önem verdiği hususlardır" dedi.Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan ise 2012'de hayata geçirdikleri Fikir Sofrası'nın Türkiye'ye değer katan ve yönlendiren iş, finans, akademi, STK ve basın dünyasının önde gelen katılımcılarının bir sofra etrafında toplandığı bağımsız bir düşünce platformu olduğunu söyledi.Arslan, Malatya'da gerçekleştirilen etkinliğin ana amacının, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyada bilgi ve tecrübeyi ön plana koyarak çözüm yollarını ortaya koymak olduğunu anlatarak, "Bu amaç çerçevesinde bu akşamki ana temamız, yaraları sarmak, refahı arttırmak, huzur ve barışı sağlamak adına yapılması gerekenleri konuşmaktır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/yediemin-arac-satislari-basladi-bakan-tunc-surecin-nasil-isleyecegini-acikladi-1077159287.html
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077103496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_613244ca8e6d0bf4a84f686e6e3a5a61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, cevdet yılmaz, malatya
enflasyon, cevdet yılmaz, malatya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz, planını yaptık

20:24 07.11.2023 (güncellendi: 20:25 07.11.2023)
© AA / Barış OralCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Barış Oral
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da, iş dünyası, finans, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Fikir Sofrası toplantısında bir araya geldi.
Türkiye’nin son 20 yılda ekonomide önemli bir performans sergilediğini belirten Yılmaz, “Dünya büyümesinden çok daha yüksek bir büyüme hızı ortaya koydu Türkiye. Dünya geçtiğimiz 20 yılda yıllık ortalama 3,6 büyürken Türkiye ekonomisi yüzde 5,4 büyümeyi başardı. Son 13 yıldır bir büyüme sergiliyoruz, kesintisiz bir büyümemiz var. Kovid'e rağmen kesintisiz büyümemiz var. Birçok olumsuzluğa rağmen 13 yıldır kesintisiz bir büyüme sergiliyoruz. Çeyreklik bazda baktığımızda da 12 çeyrektir kesintisiz yine bir büyüme içindeyiz" dedi.

Türkiye ekonomisi reel bazda son 3 yılda yüzde 20 büyüdü

Yılmaz, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında Kovid sonrası istihdamını en hızlı toparlayan ülkelerden biri olduğunu işaret ederek, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının da arttığına dikkati çekti.
Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Büyümede, ihracatta, istihdamda, üretimde önemli bir başarı ortaya koyduk. Sadece son 3 yıla baktığımızda, 2020-2022 dönemine dünya ekonomisi bu 3 yılda yüzde 7 büyüyebilmiş kümülatif. Türkiye ekonomisi yüzde 20 büyümüş. Reel bazda söylüyorum bunu, enflasyondan arındırılmış olarak. Dolayısıyla reel tarafta iyiyiz. Ama finansal tarafta sıkıntılarımız yok mu? Var. Özellikle enflasyonda, dünya ortalamalarının oldukça üstünde bir enflasyon sorunumuz var. Ve şu veya bu sebepten bunun da getirdiği meydan okumalar var, sıkıntılar var, sorunlar var. Bunları da görüyoruz ve buna dönük olarak da son dönemlerde politikalarımızı önceliklendirmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde, bir taraftan bu reel büyüme performansımızı sanayide, AR-GE’de, teknolojide sağladığımız ivmeyi belli bir düzeyde sürdürürken, istihdamı belli bir düzeyde arttırırken bir taraftan da fiyat istikrarını sağlamak istiyoruz ve önümüzdeki dönemin daha çok ağırlıklı birinci önceliği diyelim, bu fiyat istikrarı meselesi. Ama fiyat istikrarını sağlarken de diğer dengeleri de gözeterek yapmaya çalışıyoruz. Bir anda enflasyonu düşürebilir misiniz? Teorik olarak bence mümkün. Yani bütün dengeleri alt üst edersiniz, ne büyümeye bakarsınız, ne istihdama, ne sosyal refaha hiçbir şeye bakmazsanız, hiçbir dengeyi gözetmezseniz çok hızlı bir şekilde bir takım büyük toplumsal maliyetlerle sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama herhalde bunu hiçbirimiz istemeyiz. Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız. Bir taraftan para politikalarında bir güncelleme yapıldı. Ve orada Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde gerekli adımları atıyor.
Diğer taraftan maliye politikamızda depremin getirdiği büyük yüklere rağmen, mali disiplini koruyarak yapısal bozulmaya yol açmadan yolumuza devam ediyoruz. Deprem harcamaları tek seferlik harcamalar ve yatırım niteliğinde harcamalar. Dolayısıyla bir taraftan da ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz aslında. Bir kaynak israfından bahsedemeyiz ve tek seferlik daha ağırlıklı olarak 2023 ve 2024, 2023'te milli gelirimizin yüzde 3'ü, 2024'te yüzde 2,5'i oranında sadece deprem bölgesi için merkezi idareden para harcayacağız. Bu da tabii bütçe açıklarımızı 2023 ve 2024 için belli bir oranda yukarıya taşıyor. Ama deprem hariç diye baktığınızda aşağı yukarı Maastricht Kriterleri seviyesinde seyreden orta vadede yüzde 3'ün altında gördüğümüz bir bütçe açığı söz konusu. Dolayısıyla mali disiplin noktasında da tavrımızı, kararlılığımızı sürdürüyoruz. Para politikasıyla, maliye politikasının koordinasyonuna da büyük önem veriyoruz. Bunu da ekonomi koordinasyon kurulu platformuyla gerçekleştiriyoruz. Bu kurulun başkanlığını yapıyorum ben. Sadece bakanlarımızı davet etmiyorum, öyle bir yetkim var. Farklı kurumları davet etme yetkim var. Üye olmasa bile kurula. Dolayısıyla ben her kurula doğrusu Merkez Bankası Başkanımızı, yeri geldiğinde BDDK başkanımızı, SPK başkanımızı başka bir takım kuruluşlarımızı davet ederek, finansal piyasalarla maliye politikalarımız arasındaki koordinasyonu etkili bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu önemli. En az bunun kadar önemli olan üçüncü bir noktada para politikaları ve maliye politikaları dışında yapısal reformlar."

'Belirsizlik ekonominin düşmanı'

Orta ve uzun vade yatırımcılar açısından belirsizliğin önemine işaret eden Yılmaz, “Belirsizlik ekonominin düşmanı. Türkiye şu anda belirsizliklerini azaltmış durumda. Siyasi belirsizlikleri mayıs ayında yaşadığımız seçimlerle ortadan kaldırmış durumdayız. Meclisimizde kimin çoğunluk olduğu belli, Cumhurbaşkanımız belli. 5 yıl süresince genel çerçevemiz belli. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bir ortamda orta vadeli programımız, 5 yıllık planımız, yıllık programımız ve bütçemiz de toplumla paylaşılmış durumda. Dolayısıyla politika belirsizlikleri de ortadan kalkmış durumda. Belirsizliklerin ortadan kalktığı bir ortamda yatırımların da büyümenin de devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın hep vurguladığı, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Aslında bunlar planlamacıların da en çok önem verdiği hususlardır" dedi.
Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan ise 2012'de hayata geçirdikleri Fikir Sofrası'nın Türkiye'ye değer katan ve yönlendiren iş, finans, akademi, STK ve basın dünyasının önde gelen katılımcılarının bir sofra etrafında toplandığı bağımsız bir düşünce platformu olduğunu söyledi.
Arslan, Malatya'da gerçekleştirilen etkinliğin ana amacının, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyada bilgi ve tecrübeyi ön plana koyarak çözüm yollarını ortaya koymak olduğunu anlatarak, "Bu amaç çerçevesinde bu akşamki ana temamız, yaraları sarmak, refahı arttırmak, huzur ve barışı sağlamak adına yapılması gerekenleri konuşmaktır" dedi.
UBER - Yediemin Otoparklari - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
TÜRKİYE
Yediemin araç satışları başladı: Bakan Tunç sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı
18:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала