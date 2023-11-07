https://sputniknews.com.tr/20231107/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonu-tek-haneli-rakamlara-indirmek-istiyoruz-planini-yaptik-1077165393.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz, planını yaptık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz, planını yaptık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T20:24+0300

2023-11-07T20:24+0300

2023-11-07T20:25+0300

politika

enflasyon

cevdet yılmaz

malatya

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da, iş dünyası, finans, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Fikir Sofrası toplantısında bir araya geldi.Türkiye’nin son 20 yılda ekonomide önemli bir performans sergilediğini belirten Yılmaz, “Dünya büyümesinden çok daha yüksek bir büyüme hızı ortaya koydu Türkiye. Dünya geçtiğimiz 20 yılda yıllık ortalama 3,6 büyürken Türkiye ekonomisi yüzde 5,4 büyümeyi başardı. Son 13 yıldır bir büyüme sergiliyoruz, kesintisiz bir büyümemiz var. Kovid'e rağmen kesintisiz büyümemiz var. Birçok olumsuzluğa rağmen 13 yıldır kesintisiz bir büyüme sergiliyoruz. Çeyreklik bazda baktığımızda da 12 çeyrektir kesintisiz yine bir büyüme içindeyiz" dedi.Türkiye ekonomisi reel bazda son 3 yılda yüzde 20 büyüdüYılmaz, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında Kovid sonrası istihdamını en hızlı toparlayan ülkelerden biri olduğunu işaret ederek, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının da arttığına dikkati çekti.Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Belirsizlik ekonominin düşmanı'Orta ve uzun vade yatırımcılar açısından belirsizliğin önemine işaret eden Yılmaz, “Belirsizlik ekonominin düşmanı. Türkiye şu anda belirsizliklerini azaltmış durumda. Siyasi belirsizlikleri mayıs ayında yaşadığımız seçimlerle ortadan kaldırmış durumdayız. Meclisimizde kimin çoğunluk olduğu belli, Cumhurbaşkanımız belli. 5 yıl süresince genel çerçevemiz belli. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bir ortamda orta vadeli programımız, 5 yıllık planımız, yıllık programımız ve bütçemiz de toplumla paylaşılmış durumda. Dolayısıyla politika belirsizlikleri de ortadan kalkmış durumda. Belirsizliklerin ortadan kalktığı bir ortamda yatırımların da büyümenin de devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın hep vurguladığı, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Aslında bunlar planlamacıların da en çok önem verdiği hususlardır" dedi.Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan ise 2012'de hayata geçirdikleri Fikir Sofrası'nın Türkiye'ye değer katan ve yönlendiren iş, finans, akademi, STK ve basın dünyasının önde gelen katılımcılarının bir sofra etrafında toplandığı bağımsız bir düşünce platformu olduğunu söyledi.Arslan, Malatya'da gerçekleştirilen etkinliğin ana amacının, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyada bilgi ve tecrübeyi ön plana koyarak çözüm yollarını ortaya koymak olduğunu anlatarak, "Bu amaç çerçevesinde bu akşamki ana temamız, yaraları sarmak, refahı arttırmak, huzur ve barışı sağlamak adına yapılması gerekenleri konuşmaktır" dedi.

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