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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/cinden-bmde-gazze-seridinde-acil-ateskes-cagrisi-1077135566.html
Çin’den BM'de ‘Gazze Şeridi'nde acil ateşkes’ çağrısı
Çin’den BM'de ‘Gazze Şeridi'nde acil ateşkes’ çağrısı
Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine Gazze'deki gelişmeleri ele almak için 7 Ekim'den bu yana acil oturumla 6. kez bir araya gelen... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T10:12+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bm genel sekreteri antonio guterres
bae
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte BMGK'yi ‘İsrail'in hastaneler, mülteci kampları, BM tesislerine’ yönelik saldırılarını görüşmek için topladıklarını aktardı.BMGK, New York'taki BM merkezinde kapalı oturumla toplandı.Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı" bilgisini paylaştı.Wood, toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini, ancak Konsey nezdinde hala bu konuda farklı görüşler olduğunu dile getirdi.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Zhang Jun, Çin ve BAE'nin Filistin-İsrail çatışma bölgesinde acil ateşkes çağrısında bulunduğunu söylerken, “Acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu, BM ve insani yardım personeli (Gazze Şeridi'ne) dahil olmak üzere tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişimin sağlanması açısından son derece önemlidir” dedi.Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesini 'insaniyet krizi' olarak nitelendiren Zhang, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ifade etti.Zhang, bu korkunç durum karşısında BMGK'nin acilen bir karar kabul ederek insani ateşkes sağlaması gerektiğini vurguladı.BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe ise tüm Konsey üyelerinin sahadaki insani durumun ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, "Çatışmalar durmadan durumun kötüleşeceğinin farkındalar" değerlendirmesinde bulundu.İnsani durumun iyileştirilmesi ve can kaybının durdurulması yönünde genel bir fikir birliğinin oluştuğuna işaret eden Nuseybe, "Önceliğimiz hayat kurtarmak" dedi.İsrail'in BM Daimi Temsilcisinden sert tepkiİsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, 'Gazze'nin, çocuklar için mezarlığa dönüştüğü' değerlendirmesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'ahlak pusulasını kaybetmekle' suçladı.Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in, BM Genel Merkezi'nde Gazze’deki son durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi.Erdan, "Hamas'ın, İsrail'in güneyinde çocukları boğazlamasının üzerinden 30 günü aşkın zaman geçti. Ama sayın Guterres siz, İsrail'in güneyindeki çocuk mezarlarıyla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ahlak pusulanızı kaybettiniz. BM genel sekreterliği görevinde bir dakika daha kalmanız mümkün değil" ifadesini kullandı.İsrail Daimi Temsilcisi,'"savaş suçları işleyen bir terör örgütüyle yasalara saygılı bir demokrasi ülkesi arasında yanlış ve ahlaka aykırı bir karşılaştırma yapan herhangi bir BM temsilcisinin ahlaken çürümüş olduğunu' savundu.Guterres, düzenlediği basın toplantısında, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html
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Çin’den BM'de ‘Gazze Şeridi'nde acil ateşkes’ çağrısı

10:12 07.11.2023
© AA / Selçuk AcarÇin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kasım ayı Başkanı Zhang Jun
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kasım ayı Başkanı Zhang Jun - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Selçuk Acar
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Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine Gazze'deki gelişmeleri ele almak için 7 Ekim'den bu yana acil oturumla 6. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, yine bir anlaşmaya varamazken, Çin ve BAE, ‘Gazze'de acil ateşkes’ çağrısını yineledi.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte BMGK'yi ‘İsrail'in hastaneler, mülteci kampları, BM tesislerine’ yönelik saldırılarını görüşmek için topladıklarını aktardı.
BMGK, New York'taki BM merkezinde kapalı oturumla toplandı.
Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı" bilgisini paylaştı.
Wood, toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini, ancak Konsey nezdinde hala bu konuda farklı görüşler olduğunu dile getirdi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Zhang Jun, Çin ve BAE'nin Filistin-İsrail çatışma bölgesinde acil ateşkes çağrısında bulunduğunu söylerken, “Acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu, BM ve insani yardım personeli (Gazze Şeridi'ne) dahil olmak üzere tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişimin sağlanması açısından son derece önemlidir” dedi.
Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesini 'insaniyet krizi' olarak nitelendiren Zhang, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ifade etti.
Zhang, bu korkunç durum karşısında BMGK'nin acilen bir karar kabul ederek insani ateşkes sağlaması gerektiğini vurguladı.
BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe ise tüm Konsey üyelerinin sahadaki insani durumun ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, "Çatışmalar durmadan durumun kötüleşeceğinin farkındalar" değerlendirmesinde bulundu.
İnsani durumun iyileştirilmesi ve can kaybının durdurulması yönünde genel bir fikir birliğinin oluştuğuna işaret eden Nuseybe, "Önceliğimiz hayat kurtarmak" dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisinden sert tepki

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, 'Gazze'nin, çocuklar için mezarlığa dönüştüğü' değerlendirmesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'ahlak pusulasını kaybetmekle' suçladı.
Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in, BM Genel Merkezi'nde Gazze’deki son durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi.
Erdan, "Hamas'ın, İsrail'in güneyinde çocukları boğazlamasının üzerinden 30 günü aşkın zaman geçti. Ama sayın Guterres siz, İsrail'in güneyindeki çocuk mezarlarıyla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ahlak pusulanızı kaybettiniz. BM genel sekreterliği görevinde bir dakika daha kalmanız mümkün değil" ifadesini kullandı.
İsrail Daimi Temsilcisi,'"savaş suçları işleyen bir terör örgütüyle yasalara saygılı bir demokrasi ülkesi arasında yanlış ve ahlaka aykırı bir karşılaştırma yapan herhangi bir BM temsilcisinin ahlaken çürümüş olduğunu' savundu.
Guterres, düzenlediği basın toplantısında, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.
BRICS liderler zirvesine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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