CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'

Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek! Bugün 17:30’da Kartal ilçe Başkanlığımızın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.