https://sputniknews.com.tr/20231107/chp-ilce-binasina-saldiri-filistin-davasini-sizden-ogrenecek-degiliz-1077156149.html
CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'
CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını duyurdu. Çelik olayla ilgili "Bizim yerimiz her gün İsrail’in zulmüne uğrayan... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T16:38+0300
2023-11-07T16:38+0300
2023-11-07T16:38+0300
türkiye
chp
saldırı
ilçe başkanlığı
israil
kartal
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını açıkladı.Bugün saat 17.30'da bir açıklama yapacaklarını belirten Çelik şunları ifade etti:
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chp, saldırı, ilçe başkanlığı, israil, kartal
chp, saldırı, ilçe başkanlığı, israil, kartal
CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını duyurdu. Çelik olayla ilgili "Bizim yerimiz her gün İsrail’in zulmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur" açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını açıkladı.
Bugün saat 17.30'da bir açıklama yapacaklarını belirten Çelik şunları ifade etti:
Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek! Bugün 17:30’da Kartal ilçe Başkanlığımızın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.