CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel'in seçilmesi bambaşka bir süreci beraberinde getirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İsrail, taş üstünde taş bırakmamak niyetinde'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Organlarınızı kime bağışlayacaksınız? İnsanlara mı, topraktaki böceklere mi?’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
18:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
89 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
13:34
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı sonrası dengeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
MELANKOLİNİN BABASI
En ünlü şarkısındaki krematoryum detayı neydi?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
18:11
3 dk
SESLİ HABER
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
18:31
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
18:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
20:41
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231107/chp-ilce-binasina-saldiri-filistin-davasini-sizden-ogrenecek-degiliz-1077156149.html
CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'
CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını duyurdu. Çelik olayla ilgili "Bizim yerimiz her gün İsrail’in zulmüne uğrayan... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T16:38+0300
2023-11-07T16:38+0300
türkiye
chp
saldırı
ilçe başkanlığı
israil
kartal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını açıkladı.Bugün saat 17.30'da bir açıklama yapacaklarını belirten Çelik şunları ifade etti:
türkiye
israil
kartal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, saldırı, ilçe başkanlığı, israil, kartal
chp, saldırı, ilçe başkanlığı, israil, kartal

CHP ilçe binasına saldırı: 'Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz'

16:38 07.11.2023
© AACHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını duyurdu. Çelik olayla ilgili "Bizim yerimiz her gün İsrail’in zulmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur" açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını açıkladı.
Bugün saat 17.30'da bir açıklama yapacaklarını belirten Çelik şunları ifade etti:

Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek! Bugün 17:30’da Kartal ilçe Başkanlığımızın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала