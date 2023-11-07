Araştırma: Yüzde 64 'Türkiye Filistin'in yanında yer almalı' diyor
18:29 07.11.2023 (güncellendi: 18:48 07.11.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIGazze Filistin
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi bir ayı geride bırakan İsrail-Filistin çatışmasına dair Türkiye'nin politikası ve tutumu konusunda 8-12 Ekim 2023 tarihleri arasında bin 940 kişiyle anket yaptı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 64'ü Türkiye Filistin'in yanında yer almalıdır dedi.
ASAL Araştırma, 'Türkiye Siyasi Gündem Ekim ayı Araştırması'nda İsrail-Filistin çatışmasına dair yaptığı anketi yayınladı.
© Sputnik / Kerimcan MalazFilistin-İsrail anketi
Filistin-İsrail anketi
© Sputnik / Kerimcan Malaz
8-12 Ekim 2023 tarihleri arasında bin 940 kişiyle yapılan ankete göre, ''Türkiye'nin İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlama konusundaki çabalarını başarılı buluyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 70'i ''evet'' cevabını verdi.
'İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda aşağıdakilerden hangisine katılırsınız' sorusuna ise katılımcıların yüzde 87.5'i ''İsrail haksız bir savaşa imza atıyor'' diye yanıtladı.
Son olarak, ''İsrail ile Filistin arasındaki savaşta sizce Türkiye nasıl hareket etmelidir'' sorusuna katılımcıların yüzde 64'ü 'Filistin'in yanında yer almalıdır' tercihinde bulundu. Yüzde 25.6'sı Türkiye tarafsız kalmalıdır, yüzde 4.5'i ''Türkiye İsrail'in yanında yer almalıdır'' yanıtını kullanırken yüzde 5.9'u ise cevabım yok fikrinde bulundu.
'İsrail'in Filistin'e saldırısı konusunda aşağıdakilerden hangisine katılırsınız' sorusuna ise katılımcıların yüzde 87.5'i ''İsrail haksız bir savaşa imza atıyor'' diye yanıtladı.
Son olarak, ''İsrail ile Filistin arasındaki savaşta sizce Türkiye nasıl hareket etmelidir'' sorusuna katılımcıların yüzde 64'ü 'Filistin'in yanında yer almalıdır' tercihinde bulundu. Yüzde 25.6'sı Türkiye tarafsız kalmalıdır, yüzde 4.5'i ''Türkiye İsrail'in yanında yer almalıdır'' yanıtını kullanırken yüzde 5.9'u ise cevabım yok fikrinde bulundu.
© Sputnik / Kerimcan MalazFilistin-İsrail anketi
Filistin-İsrail anketi
© Sputnik / Kerimcan Malaz