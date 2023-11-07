Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Alman Focus dergisi, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarısız olması nedeniyle halkın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e olan güveninin azaldığını yazdı.
Focus dergisi, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarısız olduğu mevcut koşullarda halkın Zelenskiy'e olan bakışıyla ilgili analize yer verdi. Ukrayna'da çatışmaların sona ereceği konusundaki kötümserliğin arttığının altını çizen Focus, "Ukrayna ordusunun cephede hızlı başarılar elde edeceğine dair umutlar azalırken müttefik ülkelerin silah sevkiyatı şekildeki desteği de kesilmek üzere" ifadelerini kullandı.
Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırma sonuçlarına yer veren Focus, Mayıs 2023'te yüzde 74 düzeyinde olan Zelenskiy'e desteği geçen ay yüzde 39 olarak kaydedildiğini aktardı.
Son dönemde Batı medyası, Zelenskiy ve ekibini giderek daha fazla eleştirmeye başladı. Geçen hafta Time dergisi, cephedeki başarısızlıklara rağmen Zelenskiy'in 'sözde zaferden' emin olduğunu ve bunun da yoldaşlarının yeni stratejiler ve fikirler üretmesini engellediğini belirten bir yazı yayınladı. Ayrıca Time, ABD ve müttefiklerinin Kiev'e vaat edilen tüm silahları sağlasa bile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bunları kullanacak yeterli insan kaynağına sahip olmayacağının altını çizdi.
Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırma sonuçlarına yer veren Focus, Mayıs 2023'te yüzde 74 düzeyinde olan Zelenskiy'e desteği geçen ay yüzde 39 olarak kaydedildiğini aktardı.
Son dönemde Batı medyası, Zelenskiy ve ekibini giderek daha fazla eleştirmeye başladı. Geçen hafta Time dergisi, cephedeki başarısızlıklara rağmen Zelenskiy'in 'sözde zaferden' emin olduğunu ve bunun da yoldaşlarının yeni stratejiler ve fikirler üretmesini engellediğini belirten bir yazı yayınladı. Ayrıca Time, ABD ve müttefiklerinin Kiev'e vaat edilen tüm silahları sağlasa bile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bunları kullanacak yeterli insan kaynağına sahip olmayacağının altını çizdi.