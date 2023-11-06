https://sputniknews.com.tr/20231106/yks-tarihi-aciklandi-1077121086.html

YKS tarihi açıklandı

YKS tarihi açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T14:57+0300

2023-11-06T14:57+0300

2023-11-06T15:01+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

kpss

öğrenci

sınav

yetenek sınavı

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Ersoy yazılı açıklamasında 2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimine "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.YKS ne zaman?Sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını aktaran Ersoy, "Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.KPSS ne zaman?Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimine ilişkin de şu bilgileri verdi:2024'te 50'nin üzerinde sınav uygulamasıÖSYM Başkanı Ersoy, "ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50'nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek." ifadelerini kullandı.Elli yıllık kurumsal geçmişi, mevcut kapasitesi ve yetenekleriyle ÖSYM’nin uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini ifade eden Ersoy, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

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