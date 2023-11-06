https://sputniknews.com.tr/20231106/yks-tarihi-aciklandi-1077121086.html
YKS tarihi açıklandı
YKS tarihi açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T14:57+0300
2023-11-06T14:57+0300
2023-11-06T15:01+0300
türkiye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
kpss
öğrenci
sınav
yetenek sınavı
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Ersoy yazılı açıklamasında 2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimine "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.YKS ne zaman?Sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını aktaran Ersoy, "Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.KPSS ne zaman?Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimine ilişkin de şu bilgileri verdi:2024'te 50'nin üzerinde sınav uygulamasıÖSYM Başkanı Ersoy, "ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50'nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek." ifadelerini kullandı.Elli yıllık kurumsal geçmişi, mevcut kapasitesi ve yetenekleriyle ÖSYM’nin uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini ifade eden Ersoy, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.
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kpss ne zaman,yks ne zaman,yks 2024,yks tarihi,kpss 2024
YKS tarihi açıklandı
14:57 06.11.2023 (güncellendi: 15:01 06.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
Ersoy yazılı açıklamasında 2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimine "osym.gov.tr
" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.
Sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını aktaran Ersoy, "Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimine ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak."
2024'te 50'nin üzerinde sınav uygulaması
ÖSYM Başkanı Ersoy, "ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50'nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek." ifadelerini kullandı.
Elli yıllık kurumsal geçmişi, mevcut kapasitesi ve yetenekleriyle ÖSYM’nin uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini ifade eden Ersoy, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.