https://sputniknews.com.tr/20231106/yemendeki-husiler-israildeki-hassas-noktalari-ihalarla-hedef-aldiklarini-acikladi-1077130458.html

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki hassas noktaları İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki hassas noktaları İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de hassas noktaların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T23:54+0300

2023-11-06T23:54+0300

2023-11-06T23:54+0300

israil- filistin çatışması

husi

yemen

israil

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri X sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Seri, Husilere ait Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, İsrail'e ait hassas hedeflere çok sayıda İHA fırlattığını belirtti.Seri, operasyon sonucu, hedef alınan üsler ile havalimanlarındaki hareketin birkaç saatliğine durduğunu kaydetti.Filistin halkına destek olmak amacıyla ve Yemen halkı ile İslam ümmetinden gelen çağrılar doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Seri, İsrail'in saldırıları durana dek askeri operasyonların süreceğini vurguladı.Husiler, daha önce de İsrail içlerine İHA fırlattıklarını duyurmuştu.İsrail ordusundan, Husilerin açıklamasına henüz cevap gelmedi.

yemen

israil

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