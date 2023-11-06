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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/yemendeki-husiler-israildeki-hassas-noktalari-ihalarla-hedef-aldiklarini-acikladi-1077130458.html
Yemen'deki Husiler, İsrail'deki hassas noktaları İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı
Yemen'deki Husiler, İsrail'deki hassas noktaları İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı
Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de hassas noktaların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T23:54+0300
2023-11-06T23:54+0300
israil- filistin çatışması
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri X sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Seri, Husilere ait Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, İsrail'e ait hassas hedeflere çok sayıda İHA fırlattığını belirtti.Seri, operasyon sonucu, hedef alınan üsler ile havalimanlarındaki hareketin birkaç saatliğine durduğunu kaydetti.Filistin halkına destek olmak amacıyla ve Yemen halkı ile İslam ümmetinden gelen çağrılar doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Seri, İsrail'in saldırıları durana dek askeri operasyonların süreceğini vurguladı.Husiler, daha önce de İsrail içlerine İHA fırlattıklarını duyurmuştu.İsrail ordusundan, Husilerin açıklamasına henüz cevap gelmedi.
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husi, yemen, israil
husi, yemen, israil

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki hassas noktaları İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı

23:54 06.11.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de hassas noktaların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri X sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Seri, Husilere ait Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, İsrail'e ait hassas hedeflere çok sayıda İHA fırlattığını belirtti.
Seri, operasyon sonucu, hedef alınan üsler ile havalimanlarındaki hareketin birkaç saatliğine durduğunu kaydetti.
Filistin halkına destek olmak amacıyla ve Yemen halkı ile İslam ümmetinden gelen çağrılar doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Seri, İsrail'in saldırıları durana dek askeri operasyonların süreceğini vurguladı.
Husiler, daha önce de İsrail içlerine İHA fırlattıklarını duyurmuştu.
İsrail ordusundan, Husilerin açıklamasına henüz cevap gelmedi.
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