Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım

"Salyangozun mektubu "Bir kaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu. Mektubunda şunu söylediğini duydum: 'Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde."