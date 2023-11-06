https://sputniknews.com.tr/20231106/vuslat-dogan-sabancidan-kaza-sonrasi-ilk-paylasim-1077116356.html
Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım
Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım
Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasının ardından tedavisi süren Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T12:20+0300
2023-11-06T12:20+0300
2023-11-06T12:20+0300
yaşam
vuslat doğan sabancı
sabancı holding
kaza
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Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi. Tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaşım yaptı.Vuslat Doğan Sabancı'nın paylaşımı şöyle:Vuslat Doğan Sabancı'nın aylar sonra yaptığı paylaşımın ardından sevenleri ve takipçileri 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
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vuslat doğan sabancı, sabancı holding, kaza
vuslat doğan sabancı, sabancı holding, kaza
Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım
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Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasının ardından tedavisi süren Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Instagram hesabından uzun zaman sonra bir paylaşımda bulundu.
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi. Tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaşım yaptı.
Vuslat Doğan Sabancı'nın paylaşımı şöyle:
"Salyangozun mektubu "Bir kaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu. Mektubunda şunu söylediğini duydum: 'Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde."
Vuslat Doğan Sabancı'nın aylar sonra yaptığı paylaşımın ardından sevenleri ve takipçileri 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.