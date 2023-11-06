https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakanligi-onunde-katil-blinken-slogani-atan-kadin-gozaltina-alindi-1077122717.html
Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın gözaltına alındı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T15:42+0300
2023-11-06T15:42+0300
2023-11-06T15:42+0300
türkiye
video
antony blinken
dışişleri bakanlığı
protesto
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Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın, gözaltına alınırken, 'İçeride bir çocuk katili var, bebek Katili Blinken' sloganı attı. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, polis aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
türkiye
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Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı
2023-11-06T15:42+0300
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PT0M47S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, antony blinken, dışişleri bakanlığı, protesto, видео
video, antony blinken, dışişleri bakanlığı, protesto, видео
Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı
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Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kadın, gözaltına alınırken, 'İçeride bir çocuk katili var, bebek Katili Blinken' sloganı attı.
Polis tarafından gözaltına alınan kadın, polis aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.