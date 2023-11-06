https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakanligi-onunde-katil-blinken-slogani-atan-kadin-gozaltina-alindi-1077122717.html

Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın gözaltına alındı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T15:42+0300

2023-11-06T15:42+0300

2023-11-06T15:42+0300

türkiye

video

antony blinken

dışişleri bakanlığı

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077123048_0:128:2795:1700_1920x0_80_0_0_ca5ad3e7c70368e20b4c83df142175ea.png

Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın, gözaltına alınırken, 'İçeride bir çocuk katili var, bebek Katili Blinken' sloganı attı. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, polis aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı Dışişleri Bakanlığı önünde 'katil Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı 2023-11-06T15:42+0300 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, antony blinken, dışişleri bakanlığı, protesto, видео