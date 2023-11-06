https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakani-fidan-hollanda-disisleri-bakani-slot-ile-telefonda-gorustu--1077128756.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T19:52+0300

2023-11-06T19:52+0300

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hakan fidan

türkiye

hollanda

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gazze şeridi

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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Slot, telefon görüşmesinde Gazze’deki gelişmeleri ele aldı.Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşına bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.Görüşmede Fidan, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakani-hakan-fidan-abdli-mevkidasi-antony-blinken-ile-gorustu-1077118322.html

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hollanda

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