https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakani-fidan-hollanda-disisleri-bakani-slot-ile-telefonda-gorustu--1077128756.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T19:52+0300
2023-11-06T19:52+0300
2023-11-06T20:00+0300
hakan fidan
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hollanda
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gazze şeridi
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Slot, telefon görüşmesinde Gazze’deki gelişmeleri ele aldı.Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşına bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.Görüşmede Fidan, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakani-hakan-fidan-abdli-mevkidasi-antony-blinken-ile-gorustu-1077118322.html
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hakan fidan, hollanda, türkiye, gazze şeridi
hakan fidan, hollanda, türkiye, gazze şeridi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
19:52 06.11.2023 (güncellendi: 20:00 06.11.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Slot, telefon görüşmesinde Gazze’deki gelişmeleri ele aldı.
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşına bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.
Görüşmede Fidan, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.
Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği kaydedildi.