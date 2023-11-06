https://sputniknews.com.tr/20231106/binlerce-kisi-oluler-gununde-mexico-citydeki-renkli-gecit-torenine-katildi-1077126125.html

Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı

Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı

Meksika'nın yılın en önemli bayramlarından biri olan Ölüler Günü, cumartesi günü binlerce katılımcıyı Mexico City'e çekti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:31+0300

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ölüler günü

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Meksika'nın başkenti New Mexico'da kutlanan Ölüler Günü bu sene de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüm Meksika'da kutlanan bu bayram, insanların ölen arkadaşlarına ve aile üyelerine saygılarını sunmayı amaçlıyor. Bayram şenliği, İspanyol öncesi dönemden bu yana varlığını sürdürmekte ve modern Meksika kültürünü sömürge öncesi dönemle birleştirmektedir. Bayram geleneksel olarak 31 Ekim Azizler Günü'nün Arifesi, 1 Kasım Azizler Günü ve 2 Kasım Ruhlar Günü yakınlarında gerçekleşir.

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Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı 2023-11-06T17:31+0300 true PT0M39S

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video, mexico city, meksika, видео, ölüler günü