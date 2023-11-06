https://sputniknews.com.tr/20231106/binlerce-kisi-oluler-gununde-mexico-citydeki-renkli-gecit-torenine-katildi-1077126125.html
Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı
Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı
Meksika'nın yılın en önemli bayramlarından biri olan Ölüler Günü, cumartesi günü binlerce katılımcıyı Mexico City'e çekti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T17:31+0300
2023-11-06T17:31+0300
2023-11-06T17:31+0300
dünya
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mexico city
meksika
ölüler günü
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Meksika'nın başkenti New Mexico'da kutlanan Ölüler Günü bu sene de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüm Meksika'da kutlanan bu bayram, insanların ölen arkadaşlarına ve aile üyelerine saygılarını sunmayı amaçlıyor. Bayram şenliği, İspanyol öncesi dönemden bu yana varlığını sürdürmekte ve modern Meksika kültürünü sömürge öncesi dönemle birleştirmektedir. Bayram geleneksel olarak 31 Ekim Azizler Günü'nün Arifesi, 1 Kasım Azizler Günü ve 2 Kasım Ruhlar Günü yakınlarında gerçekleşir.
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Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı
Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı
2023-11-06T17:31+0300
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Sputnik Türkiye
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video, mexico city, meksika, видео, ölüler günü
video, mexico city, meksika, видео, ölüler günü
Binlerce kişi Ölüler Günü'nde Mexico City'deki renkli geçit törenine katıldı
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Meksika'nın yılın en önemli bayramlarından biri olan Ölüler Günü, cumartesi günü binlerce katılımcıyı Mexico City'e çekti.
Meksika'nın başkenti New Mexico'da kutlanan Ölüler Günü bu sene de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Tüm Meksika'da kutlanan bu bayram, insanların ölen arkadaşlarına ve aile üyelerine saygılarını sunmayı amaçlıyor.
Bayram şenliği, İspanyol öncesi dönemden bu yana varlığını sürdürmekte ve modern Meksika kültürünü sömürge öncesi dönemle birleştirmektedir.
Bayram geleneksel olarak 31 Ekim Azizler Günü'nün Arifesi, 1 Kasım Azizler Günü ve 2 Kasım Ruhlar Günü yakınlarında gerçekleşir.