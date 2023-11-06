https://sputniknews.com.tr/20231106/bakan-isikhan-emeklilerin-yuzunu-guldurecegiz-1077120565.html

Bakan Işıkhan: Emeklilerin yüzünü güldüreceğiz

Bakan Işıkhan: Emeklilerin yüzünü güldüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşına yapılacak düzenleme hakkında konuştu. Işıkhan,, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T14:19+0300

2023-11-06T14:19+0300

2023-11-06T14:19+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Bakan Işıkhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğinde AYBÜ Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu"na katıldı.Çalışma hayatında sosyal devlet anlayışının gerektirdiği insan odaklı, hak ve adalet temelli politikaları hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, emekçilerin alın teri, işveren ve yatırımcıların cesaretiyle milletin desteğinin bu konudaki en büyük motivasyon kaynakları olduğunu söyledi.Son 21 yılda çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözümüne yönelik çok ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:'Tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz'Işıkhan, salgın ve ardından yaşanan depremin olumsuzluklarını gidermek için destek ve teşviklerle çalışma hayatını ayakta tutacak önlemler aldıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Akademik camianın Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli görevler üstleneceğine inandığını dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:"İş gücü piyasasının ihtiyaçlarının tespiti, sosyal karşılığı, yeni çalışma modelleri, yeni meslekler, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, sosyal güvenlik sisteminin daha da geliştirilmesi gibi kritik noktalarda fikir, öneri ve bilimsel çalışmalar, kamu hizmetlerimize büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle üniversitemizin öğrencileri başta olmak üzere tüm genç kardeşlerimizin geleceğe yürüdükleri yollarına meşale olacak bu tür çalışmalara ihtiyacı olacak." 'İstihdamı artıracak teşvikleri sağlamaya devam edeceğiz'Işıkhan, Bakanlık olarak genç istihdamına ve nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231106/sgk-yeni-listeyi-acikladi-bu-5-meslegi-yapanlar-erken-emekli-olacak-1077108049.html

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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi