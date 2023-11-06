https://sputniknews.com.tr/20231106/arda-guler-neden-oynamadi-1077111928.html

Teknik direktör açıkladı: Arda Güler neden oynamadı?

Teknik direktör açıkladı: Arda Güler neden oynamadı?

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Öte yandan ilk kez maç kadrosuna alınan Arda Güler, fırsat verilmediği için... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T10:45+0300

2023-11-06T10:45+0300

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spor

arda güler

real madrid

carlo ancelotti

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La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.Arda Güler'in ilk kez bir maç kadrosunda yer aldığı maçta Real Madrid golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.Real Madrid bu sonuçla puanını 29'a yükseltirken liderlik koltuğunu Girona'ya kaptırdı.Arda forma şansı bulamadıÖte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e forma şansı vermediği için milli futbolcu, başkent ekibiyle ilk maçına çıkabilme şansını bulamadı.'Yakında oynayacak'NTV'nin haberine göre mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ancelotti, Arda'nın neden oyuna alınmadığıyla ilgili, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak." ifadelerini kullandı.Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü sahasında Braga'yı konuk edecek.Arda Güler'in bu maçın kadrosunda da olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231105/arda-gulerden-mac-gunu-paylasimi-1077093097.html

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arda güler, real madrid, carlo ancelotti