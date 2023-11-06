https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinin-mantigini-yazdi-1077119664.html

ABD basını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının mantığını yazdı

ABD basını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının mantığını yazdı

ABD ile İsrail yönetimlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen operasyonların yol açtığı sivil kayıpların kabul edilebilirliği konusunda görüş ayrılığı yaşadığı... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:11+0300

2023-11-06T17:11+0300

2023-11-06T17:11+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

gazze şeridi

abd

washington dc

benyamin netanyahu

filistin

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Washington Post (WP) gazetesi, İsrail makamlarının Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin uluslararası beşeri hukuka uygun olduğunu söylemesine rağmen, saldırılardaki hedeflerin tam olarak nasıl seçildiğini açıklamadığını, dolayısıyla uzmanların bu eylemlerin yasal olup olmadığına karar vermesinin zor olduğunu vurguladı.WP'ye konuşan ABD'li bürokratlar, İsrailli komutanların Hamas hedeflerine yönelik saldırılarda kabul edilebilir sivil kayıp eşiğini nasıl değerlendirdiklerini kesin olarak bilmediklerini söyledi.Washington'un Tel Aviv'e bu sayıyı en aza indirgeme çağrısında bulunduğunu kaydeden bürokratlar, "ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, IDF'nin son günlerde Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarının sayısını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Bu, İsrail'in ABD'yi dinlediğini gösteriyor olabilir. Ancak yine de hava saldırıları çok sayıda can kaybına yol açıyor" dedi.'Savaş yasaları askeri üstünlük ile kayıplar arasında denge kurmak içindir'Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde Avukat Pnina Sharvit Baruch, savaş yasalarının, bir tarafın saldırı sırasında elde etmeyi beklediği askeri üstünlük ile sivillere verilen zarar arasında bir denge kurmak için hazırlandığını söyledi.'Gazze Şeridi'ndeki sivillere verilen zarar kasıtlı değil, ikincil zarar'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının mantığını anlatırken "Askeri üstünlük ne kadar büyük olursa, sivillere verilen zarar da o kadar orantılı kabul edilir" ifadesini kullanan Baruch, Gazze Şeridi'ndeki sivillere verilen zararın kasıtlı değil, ikincil zarar olduğunu savundu.WP, orantılılık ilkesinin kesin olmayan bir standart olduğunu ve özellikle aktif silahlı eylemlerde tarafların bu ilkeye nasıl uyduklarının değerlendirilmesini zorlaştırdığına dikkat çekerken adı gizli tutulan bir Beyaz Saray temsilcisi, İsrail'in sivil kayıplarına ilişkin 'kabul edilebilir seviye' değerlendirmesinin ABD'ninkinden farklı olduğunu vurguladı.Bir gün önce konuşan ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderisinde, "İsrail'in gelişigüzel bombardımanı hastaneleri, mülteci kamplarını vuruyor ve binlerce masum insanı öldürüyor. Buna artık bir son verilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abdden-israile-gazze-saldirilarinda-daha-kucuk-bomba-kullanma-tavsiyesi-1077087540.html

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