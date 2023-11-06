https://sputniknews.com.tr/20231106/155-milyon-emekliyi-icin-ek-odeme-takvimi-olustu-refah-payi-ve-en-dusuk-maas-ne-kadar-olacak-1077107747.html

15.5 milyon emekliyi için ek ödeme takvimi oluştu: Refah payı ve en düşük maaş ne kadar olacak?

15.5 milyon emekliyi için ek ödeme takvimi oluştu: Refah payı ve en düşük maaş ne kadar olacak?

2023 yılının son aylarına yaklaşırken, SSK, Bağ-kur emeklilerine yönelik iki önemli düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenlemeler, emekli maaşlarını... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T07:37+0300

2023-11-06T07:37+0300

2023-11-06T08:40+0300

ekonomi

türkiye

zam

emekli

emekli maaşı

kök maaş

memur zammı

ssk

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Emekli maaşı zammı için belirleyici olan verilerden biri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son veri olacak. 3 Ocak tarihinde açıklanacak rakam, emekli maaşlarının zam oranını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek düzenlemeler, bu konuda önemli bir adım olacak. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı olarak uygulanan 7bin 500 TL'lik miktarın artırılması planlanıyor.Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşı ile birlikte tüm emekli maaşlarını kapsayacak. Emekli zammı düzenlemesi, yaklaşık 15.5 milyon kişiyi doğrudan etkileyen bir önem taşıyor. En yeni hesaplamalarla emekli maaş zam tablosu da ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.Yüzde 4 ödemeHer emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının Ocak zammı ile artmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.Maaş zammı tablosuHaziran ayında 1351.59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749.11'e yükseldi.4 aylık enflasyon oranı yüzde 29.41, Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29.41, 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22.08, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,4 aylık memur zammı yüzde 40.39 oldu.Nihai zam oranıNihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek. Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ile açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak duyurdu.Beklenen zam oranlarıMerkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı:6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76, refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37.76 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29.96, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 6 aylık memur zammı yüzde 49.46 oldu.Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamlarıyla örnek bir hesap yapacak olursak;10 bin TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13 bin 776 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14 bin 327 TL'yi görecek.

https://sputniknews.com.tr/20231106/asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-basladi-yeni-yilda-en-dusuk-maas-ne-kadar-olacak-1077108255.html

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