https://sputniknews.com.tr/20231105/metroya-firtina-engeli-1077092531.html

Metroya fırtına engeli

Metroya fırtına engeli

Bursaray'ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T13:44+0300

2023-11-05T13:44+0300

2023-11-05T13:44+0300

türkiye

bursa

metro

fırtına

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077092373_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_8b4db0475ec66237d8ab089ccc403674.jpg

Marmara Bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa'daki metro seferlerini de vurdu.Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu.BURULAŞ'tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi.

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, metro, fırtına