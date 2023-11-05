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Metroya fırtına engeli
Metroya fırtına engeli
Bursaray'ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T13:44+0300
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Marmara Bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa'daki metro seferlerini de vurdu.Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu.BURULAŞ'tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi.
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bursa, metro, fırtına

Metroya fırtına engeli

13:44 05.11.2023
© İHA / SÜLEYMAN AYDIN-AW069580Metroya fırtına engeli
Metroya fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
© İHA / SÜLEYMAN AYDIN-AW069580
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Bursaray'ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor.
Marmara Bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa'daki metro seferlerini de vurdu.
Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;
"Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle BursaRay Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu BursaRay işletimi kısa süreli olarak durdurulmuştur. Acemler - Şehreküstü istasyonları arasında ulaşım otobüslerle sağlanacaktır."
Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi.
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