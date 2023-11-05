https://sputniknews.com.tr/20231105/meteoroloji-uyardi-firtina-geliyor-1077090886.html

Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T12:47+0300

2023-11-05T12:47+0300

2023-11-05T13:03+0300

yaşam

fırtına

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerinde fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, rüzgar bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.Marmara Denizi'nde bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.Batı Karadeniz'in batısında, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirecek.Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde ise yarın öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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fırtına, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü