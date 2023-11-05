https://sputniknews.com.tr/20231105/giysi-kumbarasina-sikisti-itfaiye-kurtardi-1077092075.html
Giysi kumbarasına sıkıştı: İtfaiye kurtardı
Giysi kumbarasına sıkıştı: İtfaiye kurtardı
Pendik’te giysi toplama kutusuna kıyafet almak için giren çocuk, kutunun içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kutudan kurtararak... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T13:24+0300
2023-11-05T13:24+0300
2023-11-05T13:24+0300
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Olay, saat 11.00 sıralarında Doğu Mahallesi, Bilezik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki Z.S., kıyafet almak için giysi toplama kutusuna girdi. Kutudan çıkamayan çocuk, içeride mahsur kaldı. Sesleri duyan çocuğun annesi Ö.S., kızının kutuda mahsur kaldığını fark etti. Anne Ö.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kutunun kapağını kırarak mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
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türkiye, istanbul, geri dönüşüm kumbarası
türkiye, istanbul, geri dönüşüm kumbarası
Giysi kumbarasına sıkıştı: İtfaiye kurtardı
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Pendik’te giysi toplama kutusuna kıyafet almak için giren çocuk, kutunun içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kutudan kurtararak ailesine teslim etti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Doğu Mahallesi, Bilezik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki Z.S., kıyafet almak için giysi toplama kutusuna girdi. Kutudan çıkamayan çocuk, içeride mahsur kaldı.
Sesleri duyan çocuğun annesi Ö.S., kızının kutuda mahsur kaldığını fark etti. Anne Ö.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kutunun kapağını kırarak mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.