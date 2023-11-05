https://sputniknews.com.tr/20231105/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026-yilinda-enflasyonu-yeniden-tek-haneli-rakamlara-dusurecegiz-1077103309.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Aylık bazda bir düşüş eğilimi başlamış durumda... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T19:33+0300
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2023-11-05T19:34+0300
cevdet yılmaz
politika
enflasyon
ankara
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.Burada konuşan Yılmaz enflasyonla mücadele çalışmalarına değindi. Cevdet Yılmaz, gerekli tüm adımları kararlı şekilde attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.Para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:Enflasyonla mücadele ederken, belli oranda büyüme ve istihdam artışını devam ettireceklerini aktaran Yılmaz, enflasyon karşısında sıkıntıya düşen kesim için de koruyucu birtakım tedbir ve politikaları kullanacaklarını anlattı.'Hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın, sosyal sermayesi, sanayi alanları, hizmet sektörü ve tarımıyla Türkiye'nin gelişmesinde bir lokomotif olarak değerlendirileceğini kaydetti.AK Parti'nin Ankara'ya, millet bahçelerinden hızlı tren hatlarına, kent içi raylı sistemlerden şehir hastanelerine, okul ve üniversitelerden TOKİ konutlarına, barajlardan sulama tesislerine kadar her alanda büyük yatırım yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bugün de 18 millet bahçemiz, 13 yeni enerji santralimiz, 69 yeni sağlık tesisimiz, çeşitli konut projelerimiz devam etmektedir. Ankara'nın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.Merkezi idare olarak, yerel yönetimlere hiçbir fark gözetmeden destek verdiklerini belirten Yılmaz, "AK Parti döneminde yapılan en önemli reformlardan biri bu olmuştur. Ne yaptık biz kanunlarımızı değiştirdik. Keyfi bir şekilde tahsis etmiyoruz. Nüfusa bakıyoruz, belli kriterler, vergiler, gelirler hesaplanıyor ve bunun sonucunda yerel yönetimlere bir kaynak aktarıyoruz. Hiç kimse başarısızlıklarına bahane aramasın, hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın. Herkes görevini yapacak, bilecek ve vatandaşımız da bunu takip ediyor" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231104/4-aylik-enflasyon-farki-belli-oldu-emekli-ve-memur-zamminda-net-rakam-ortaya-cikti-1077052638.html
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cevdet yılmaz, enflasyon, ankara
cevdet yılmaz, enflasyon, ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz
19:33 05.11.2023 (güncellendi: 19:34 05.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Aylık bazda bir düşüş eğilimi başlamış durumda. Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda düşüşleri de göreceğiz. Kademeli bir şekilde, yıl yıl 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
Burada konuşan Yılmaz enflasyonla mücadele çalışmalarına değindi. Cevdet Yılmaz, gerekli tüm adımları kararlı şekilde attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
"Yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3'ün biraz üzerinde çıktı enflasyon. Daha önceki dönemlerde daha yüksekti. Aylık bazda bir düşüş eğilimi başlamış durumda. Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda düşüşleri de göreceğiz. Kademeli bir şekilde, yıl yıl 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız. Bunun planını, programını, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım bunu da hayata geçiriyoruz."
Enflasyonla mücadele ederken, belli oranda büyüme ve istihdam artışını devam ettireceklerini aktaran Yılmaz, enflasyon karşısında sıkıntıya düşen kesim için de koruyucu birtakım tedbir ve politikaları kullanacaklarını anlattı.
'Hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın, sosyal sermayesi, sanayi alanları, hizmet sektörü ve tarımıyla Türkiye'nin gelişmesinde bir lokomotif olarak değerlendirileceğini kaydetti.
AK Parti'nin Ankara'ya, millet bahçelerinden hızlı tren hatlarına, kent içi raylı sistemlerden şehir hastanelerine, okul ve üniversitelerden TOKİ konutlarına, barajlardan sulama tesislerine kadar her alanda büyük yatırım yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bugün de 18 millet bahçemiz, 13 yeni enerji santralimiz, 69 yeni sağlık tesisimiz, çeşitli konut projelerimiz devam etmektedir. Ankara'nın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Merkezi idare olarak, yerel yönetimlere hiçbir fark gözetmeden destek verdiklerini belirten Yılmaz, "AK Parti döneminde yapılan en önemli reformlardan biri bu olmuştur. Ne yaptık biz kanunlarımızı değiştirdik. Keyfi bir şekilde tahsis etmiyoruz. Nüfusa bakıyoruz, belli kriterler, vergiler, gelirler hesaplanıyor ve bunun sonucunda yerel yönetimlere bir kaynak aktarıyoruz. Hiç kimse başarısızlıklarına bahane aramasın, hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın. Herkes görevini yapacak, bilecek ve vatandaşımız da bunu takip ediyor" şeklinde konuştu.