https://sputniknews.com.tr/20231105/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026-yilinda-enflasyonu-yeniden-tek-haneli-rakamlara-dusurecegiz-1077103309.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Aylık bazda bir düşüş eğilimi başlamış durumda... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T19:33+0300

2023-11-05T19:33+0300

2023-11-05T19:34+0300

cevdet yılmaz

politika

enflasyon

ankara

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.Burada konuşan Yılmaz enflasyonla mücadele çalışmalarına değindi. Cevdet Yılmaz, gerekli tüm adımları kararlı şekilde attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.Para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:Enflasyonla mücadele ederken, belli oranda büyüme ve istihdam artışını devam ettireceklerini aktaran Yılmaz, enflasyon karşısında sıkıntıya düşen kesim için de koruyucu birtakım tedbir ve politikaları kullanacaklarını anlattı.'Hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın, sosyal sermayesi, sanayi alanları, hizmet sektörü ve tarımıyla Türkiye'nin gelişmesinde bir lokomotif olarak değerlendirileceğini kaydetti.AK Parti'nin Ankara'ya, millet bahçelerinden hızlı tren hatlarına, kent içi raylı sistemlerden şehir hastanelerine, okul ve üniversitelerden TOKİ konutlarına, barajlardan sulama tesislerine kadar her alanda büyük yatırım yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bugün de 18 millet bahçemiz, 13 yeni enerji santralimiz, 69 yeni sağlık tesisimiz, çeşitli konut projelerimiz devam etmektedir. Ankara'nın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.Merkezi idare olarak, yerel yönetimlere hiçbir fark gözetmeden destek verdiklerini belirten Yılmaz, "AK Parti döneminde yapılan en önemli reformlardan biri bu olmuştur. Ne yaptık biz kanunlarımızı değiştirdik. Keyfi bir şekilde tahsis etmiyoruz. Nüfusa bakıyoruz, belli kriterler, vergiler, gelirler hesaplanıyor ve bunun sonucunda yerel yönetimlere bir kaynak aktarıyoruz. Hiç kimse başarısızlıklarına bahane aramasın, hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın. Herkes görevini yapacak, bilecek ve vatandaşımız da bunu takip ediyor" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231104/4-aylik-enflasyon-farki-belli-oldu-emekli-ve-memur-zamminda-net-rakam-ortaya-cikti-1077052638.html

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cevdet yılmaz, enflasyon, ankara