https://sputniknews.com.tr/20231105/beyoglunda-catisma-2-kisi-yaralandi-1077091780.html
Beyoğlu'nda çatışma: 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda çatışma: 2 kişi yaralandı
İstanbul Beyoğlu'nda husumetliler arasında, sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Çatışan taraflardan birinin 5 suç kaydı bulunan İsmail... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T13:11+0300
2023-11-05T13:11+0300
2023-11-05T13:11+0300
türkiye
beyoğlu
polis
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077091622_0:0:891:501_1920x0_80_0_0_40285db75d2a5e0ce9371acd6ebfe108.jpg
Beyoğlu'nda bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisine silahla ateş açtı. Yaralanan şahıs yerde silahını çekip karşılık verince çatışma çıktı. Olayda vatandaşlar panik yaşarken, hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırılan yaralının oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Şahsın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir suçtan arandığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı. Burada şahıslar arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.'nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.Yaralı halde yerde çatıştıÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fırat D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Beyoğlu Asayiş polisi oyununu bozduOlayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.
türkiye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077091622_0:0:853:639_1920x0_80_0_0_8bd7632e1d3a04673312969d057eec93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyoğlu, polis, çatışma
Beyoğlu'nda çatışma: 2 kişi yaralandı
Abone ol
İstanbul Beyoğlu'nda husumetliler arasında, sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Çatışan taraflardan birinin 5 suç kaydı bulunan İsmail B., diğerinin de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat D. olduğu tespit edildi.
Beyoğlu'nda bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisine silahla ateş açtı. Yaralanan şahıs yerde silahını çekip karşılık verince çatışma çıktı. Olayda vatandaşlar panik yaşarken, hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırılan yaralının oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Şahsın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir suçtan arandığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı. Burada şahıslar arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.'nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralı halde yerde çatıştı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fırat D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Beyoğlu Asayiş polisi oyununu bozdu
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.