https://sputniknews.com.tr/20231105/beyoglunda-catisma-2-kisi-yaralandi-1077091780.html

Beyoğlu'nda çatışma: 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda çatışma: 2 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda husumetliler arasında, sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Çatışan taraflardan birinin 5 suç kaydı bulunan İsmail... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T13:11+0300

2023-11-05T13:11+0300

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türkiye

beyoğlu

polis

çatışma

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Beyoğlu'nda bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisine silahla ateş açtı. Yaralanan şahıs yerde silahını çekip karşılık verince çatışma çıktı. Olayda vatandaşlar panik yaşarken, hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırılan yaralının oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Şahsın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir suçtan arandığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı. Burada şahıslar arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.'nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.Yaralı halde yerde çatıştıÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fırat D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Beyoğlu Asayiş polisi oyununu bozduOlayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.

türkiye

beyoğlu

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