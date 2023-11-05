https://sputniknews.com.tr/20231105/bakan-tunc-adalet-teskilatimizi-guclendiriyoruz-ilgili-sinav-ilani-yayimlandi-1077102396.html
Bakan Tunç: Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz, ilgili sınav ilanı yayımlandı
Bakan Tunç: Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz, ilgili sınav ilanı yayımlandı
"Yargıda Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemini başlatıyor, adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" açıklamasını yapan Adalet Bakanı Tunç 1000 hakim ve savcı... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T18:25+0300
2023-11-05T18:25+0300
2023-11-05T18:25+0300
yılmaz tunç
türkiye
hakim
hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı
savcı
yardımcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_0:152:3104:1898_1920x0_80_0_0_fcd92d4ac937bb9e1c3f3163f985df1a.jpg
Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_46de7b5afa7c4ecc1634090562c24d15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakim ve savcı yardımcısı nedir, hakim ve savcı yardımcısı ne iş yapar, hakim ve savcı yardımcısı sınavı ne zaman, hakim ve savcı yardımcısı sınavı
hakim ve savcı yardımcısı nedir, hakim ve savcı yardımcısı ne iş yapar, hakim ve savcı yardımcısı sınavı ne zaman, hakim ve savcı yardımcısı sınavı
Bakan Tunç: Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz, ilgili sınav ilanı yayımlandı
Abone ol
"Yargıda Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemini başlatıyor, adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" açıklamasını yapan Adalet Bakanı Tunç 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.
Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.
Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.
ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."
Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.