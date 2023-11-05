https://sputniknews.com.tr/20231105/bakan-tunc-adalet-teskilatimizi-guclendiriyoruz-ilgili-sinav-ilani-yayimlandi-1077102396.html

Bakan Tunç: Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz, ilgili sınav ilanı yayımlandı

Bakan Tunç: Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz, ilgili sınav ilanı yayımlandı

"Yargıda Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemini başlatıyor, adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" açıklamasını yapan Adalet Bakanı Tunç 1000 hakim ve savcı... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T18:25+0300

2023-11-05T18:25+0300

2023-11-05T18:25+0300

yılmaz tunç

türkiye

hakim

hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı

savcı

yardımcı

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Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.

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