https://sputniknews.com.tr/20231105/bakan-fidan-misir-ve-urdunlu-mevkidaslari-ile-gorustu-1077094679.html
Bakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü
Bakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile Gazze'yi görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T14:19+0300
2023-11-05T14:19+0300
2023-11-05T14:19+0300
politika
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
filistin
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Türkiye’nin Gazze’deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları devam ediyor.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile bugün telefonda görüştü.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, filistin
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, filistin
Bakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile Gazze'yi görüştü.
Türkiye’nin Gazze’deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları devam ediyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile bugün telefonda görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi.