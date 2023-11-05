https://sputniknews.com.tr/20231105/bakan-fidan-misir-ve-urdunlu-mevkidaslari-ile-gorustu-1077094679.html

Bakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü

Bakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşları ile Gazze'yi görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T14:19+0300

2023-11-05T14:19+0300

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politika

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

filistin

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Türkiye’nin Gazze’deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları devam ediyor.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile bugün telefonda görüştü.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html

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