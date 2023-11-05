https://sputniknews.com.tr/20231105/arda-guler-real-madridin-bugunku-macinda-oynayacak-mi-1077089229.html

Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü maçında oynayacak mı?

Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü maçında oynayacak mı?

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

futbol

carlo ancelotti

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Ancelotti, yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231020/ancelotti-arda-guler-10-15-gun-icinde-tam-formuna-kavusacak-1076568071.html

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arda güler, futbol, carlo ancelotti