https://sputniknews.com.tr/20231105/arda-guler-real-madridin-bugunku-macinda-oynayacak-mi-1077089229.html
Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü maçında oynayacak mı?
Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü maçında oynayacak mı?
İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T11:07+0300
2023-11-05T11:07+0300
2023-11-05T11:07+0300
spor
arda güler
futbol
carlo ancelotti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076281269_0:32:544:338_1920x0_80_0_0_f86aa58a07be9217d161ba0c780b8f7c.jpg
Ancelotti, yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/ancelotti-arda-guler-10-15-gun-icinde-tam-formuna-kavusacak-1076568071.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076281269_0:0:544:409_1920x0_80_0_0_8571ae3fd0312b61956970c5660edb75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, futbol, carlo ancelotti
arda güler, futbol, carlo ancelotti
Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü maçında oynayacak mı?
Abone ol
İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Ancelotti, yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.
Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.
İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.
Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.