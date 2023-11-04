https://sputniknews.com.tr/20231104/resmi-gazetede-yayimlandi-bankacilik-islemlerinde-yeni-duzenleme-1077052787.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankacılık işlemlerinde yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankacılık işlemlerinde yeni düzenleme

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni düzenleme yapıldı. Söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T09:52+0300

2023-11-04T09:52+0300

2023-11-04T09:52+0300

ekonomi

bankacılık

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

resmi gazete

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Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.​​​

https://sputniknews.com.tr/20231104/4-aylik-enflasyon-farki-belli-oldu-emekli-ve-memur-zamminda-net-rakam-ortaya-cikti-1077052638.html

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bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete