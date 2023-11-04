İYİ Parti Milletvekili’nden Kılıçdaroğlu’na 'hançer' cevabı
17:43 04.11.2023 (güncellendi: 17:44 04.11.2023)
© ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
© ALP EREN KAYA
İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Öztürk, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, kurultaydaki konuşmasında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Öztürk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış…
Sen Selo’ya selam söylemeye devam et,— Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) November 4, 2023
Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et,
Sana değil Cumhurbaşkanlığı,
CHP GB Apoleti bile fazlaymış…
Kılıçdaroğlu ne demişti?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
6 lider oturduk. İlk toplantı. Bu tabloyu kısmen anlattım. Kendilerine, ülkede demokrasi yok, bir sorunlar yumağı haline geldi dedim. 6 lider demokrasiyi, insan haklarını getirmek zorundayız dedim. İnsanlar düşüncelerini ifade edebilsinler, yargıdaki kara lekeyi kaldıralım diye anlattım. Altı parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda oturduk çalıştık. Hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırladık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yaptık. İş, adayın seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım! Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi! Seçim bitti. Kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdi! Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu!
İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. En büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir! Girilemeyen evlere, mahallelere, illere ve ilçelere girdik. Oradan milletvekilleri çıkardık. Değişimin içinde olanlar, değişimi fark edemezler.