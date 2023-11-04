İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze'den görüntüler

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Ameri 'çok sayıda çocuk öldü veya yetim kaldı' dedi. Gazzeli öğretmen, İsrail ordusunun saldırının yapılacağı uyarısında bulunmadığına dikkat çekerek, 'bombalar insanlar uyurken birden bire evlerinin üzerine atılıveriyor' diye anlattı. Ruwaida Amer'in ilettiği birçok mahallesi neredeyse tamamen yıkılmış olan Gazze kentinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Gazze'li bir öğretmen Ruwaida Amer, İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze kentindeki durumu Sputnik'e anlattı.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Ameri 'çok sayıda çocuk öldü veya yetim kaldı' dedi. Gazzeli öğretmen, İsrail ordusunun saldırının yapılacağı uyarısında bulunmadığına dikkat çekerek, 'bombalar insanlar uyurken birden bire evlerinin üzerine atılıveriyor' diye anlattı. Ruwaida Amer'in ilettiği birçok mahallesi neredeyse tamamen yıkılmış olan Gazze kentinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.