https://sputniknews.com.tr/20231104/israilin-bombalamaya-devam-ettigi-gazzeden-goruntuler-1077059046.html

İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze'den görüntüler

İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze'den görüntüler

Gazze'li bir öğretmen Ruwaida Amer, İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze kentindeki durumu Sputnik'e anlattı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T14:42+0300

2023-11-04T14:42+0300

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multimedya

fotoğraf

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Ameri 'çok sayıda çocuk öldü veya yetim kaldı' dedi. Gazzeli öğretmen, İsrail ordusunun saldırının yapılacağı uyarısında bulunmadığına dikkat çekerek, 'bombalar insanlar uyurken birden bire evlerinin üzerine atılıveriyor' diye anlattı. Ruwaida Amer'in ilettiği birçok mahallesi neredeyse tamamen yıkılmış olan Gazze kentinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

gazze

gazze şeridi

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fotoğraf, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, фото