https://sputniknews.com.tr/20231104/iraktaki-sii-gruplar-suriyedeki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenledi-1077057745.html
Irak'taki Şii gruplar Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
Irak'taki Şii gruplar Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
Irak İslami Direniş hareketi, Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T13:13+0300
2023-11-04T13:13+0300
2023-11-04T13:13+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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israil
iran
iran devrim muhafızları
şii
şii milisler
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Şii milislerden oluşan Irak İslami Direniş Hareketi yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şeddadi bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, “Irak'taki İslami direniş savaşçıları, Suriye'nin Haseke kentinin güneyindeki Amerikan işgali altındaki El Şeddadi üssünü füze saldırısıyla vurdu” denildi.ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 kontrol noktası bulunuyor. Suriye'deki Amerikan üsleri defalarca insansız hava araçları ve füze saldırılarının hedefi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231012/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1076289396.html
filistin
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil, iran, iran devrim muhafızları, şii, şii milisler
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil, iran, iran devrim muhafızları, şii, şii milisler
Irak'taki Şii gruplar Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
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Irak İslami Direniş hareketi, Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Şii milislerden oluşan Irak İslami Direniş Hareketi yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şeddadi bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, “Irak'taki İslami direniş savaşçıları, Suriye'nin Haseke kentinin güneyindeki Amerikan işgali altındaki El Şeddadi üssünü füze saldırısıyla vurdu” denildi.
ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 kontrol noktası bulunuyor. Suriye'deki Amerikan üsleri defalarca insansız hava araçları ve füze saldırılarının hedefi oldu.