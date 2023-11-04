https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-ortadogu-turu-kapsaminda-turkiyeyi-ziyaret-edecek--1077063477.html
ABD Dışişleri Bakanı, 'Ortadoğu turu' kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanı, 'Ortadoğu turu' kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye’yi... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T16:40+0300
2023-11-04T16:40+0300
2023-11-04T16:40+0300
dünya
antony blinken
abd
abd dışişleri bakanlığı
ürdün
türkiye
ankara
ortadoğu
hindistan
japonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076929945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c8a49539373cad5ba334ef854a6ea13.jpg
Son haftalarda sık sık Ortadoğu'yu ziyaret eden ve İsrail ziyaretinde ABD’nin İsrail’e olan desteğini ifade eden Blinken’ın, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardımların sağlanması üzerinde ziyaretlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ürdün’e geçen Blinken’ın daha sonra Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, Blinken’ın görüşmelerinde İsrail ve Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunmasının önemini ele alması, Gazze’deki sivillere insani yardımların sürdürülmesi, Filistin halkının Gazze dışına zorla gönderilmemesinin sağlanması konularını görüşmesi planlandığı belirtildi.ABD Dışişleri Bakanınıni şiddetin durdurulması ve sakinlik çağrısı da yapması beklenen Blinken, görüşmelerinde bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanızmaları kurulmasını alacağı ve ABD’nin Ortadoğu’da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla birlikte çalışma tahhüdünde bulunduğu bildirildi.Tokyo, Seul ve Yeni Delhi ziyaretleriBlinken Ortadoğu turunun ardından Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı da ziyaret edecek. Blinken ve heyetinin, Tokyo, ziyaretinde Tokyo’da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılması, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Blinken’ın görüşmelerinde Ukrayna’ya ekonomik yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.Blinken, Seul’de ise Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Dışişleri Bakanı Park Jin ve Ulusal Güvelik Danışmanı Cho Tae-yong ile bir araya gelecek. Blinken’ın görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya’nın Kuzey Kore işbirliği ile büyüyen askeri işbirliği ve Ortadoğu’daki istikrarsızlık gibi konuları ele alacak. Son olarak ise Yeni Delhi’yi ziyaret edecek olan Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’na katılacak. Blinken heyeti ile birlikte Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231103/turkiyeyi-ziyaret-etmesi-beklenen-abd-disisleri-bakani-blinken-ankarada-protesto-edildi-1077036897.html
ürdün
ankara
hindistan
japonya
ukrayna
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076929945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46338a1fbaa379ff7b0438b31ed09228.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, ürdün, türkiye, ankara, ortadoğu, hindistan, japonya, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, ürdün, türkiye, ankara, ortadoğu, hindistan, japonya, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
ABD Dışişleri Bakanı, 'Ortadoğu turu' kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.
Son haftalarda sık sık Ortadoğu'yu ziyaret eden ve İsrail ziyaretinde ABD’nin İsrail’e olan desteğini ifade eden Blinken’ın, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardımların sağlanması üzerinde ziyaretlerini gerçekleştirdiği belirtildi.
Ürdün’e geçen Blinken’ın daha sonra Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, Blinken’ın görüşmelerinde İsrail ve Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunmasının önemini ele alması, Gazze’deki sivillere insani yardımların sürdürülmesi, Filistin halkının Gazze dışına zorla gönderilmemesinin sağlanması konularını görüşmesi planlandığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanınıni şiddetin durdurulması ve sakinlik çağrısı da yapması beklenen Blinken, görüşmelerinde bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanızmaları kurulmasını alacağı ve ABD’nin Ortadoğu’da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla birlikte çalışma tahhüdünde bulunduğu bildirildi.
Tokyo, Seul ve Yeni Delhi ziyaretleri
Blinken Ortadoğu turunun ardından Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı da ziyaret edecek. Blinken ve heyetinin, Tokyo, ziyaretinde Tokyo’da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılması, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Blinken’ın görüşmelerinde Ukrayna’ya ekonomik yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.
Blinken, Seul’de ise Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Dışişleri Bakanı Park Jin ve Ulusal Güvelik Danışmanı Cho Tae-yong ile bir araya gelecek. Blinken’ın görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya’nın Kuzey Kore işbirliği ile büyüyen askeri işbirliği ve Ortadoğu’daki istikrarsızlık gibi konuları ele alacak.
Son olarak ise Yeni Delhi’yi ziyaret edecek olan Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’na katılacak. Blinken heyeti ile birlikte Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelecek.