https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-baskan-adayi-ramaswamy-bati-perde-arkasinda-rusya-ile-baris-planini-tartisiyor-1077057015.html
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı perde arkasında Rusya ile barış planını tartışıyor
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı perde arkasında Rusya ile barış planını tartışıyor
ABD başkan adayı Ramaswami, Batılı ülkelerin liderlerinin kapalı kapılar ardında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış şartlarını tartışmaya başladığını ifade... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T12:50+0300
2023-11-04T12:50+0300
2023-11-04T12:50+0300
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ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Batılı ülkelerin liderlerinin kapalı kapılar ardında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış şartlarını tartışmaya başladığını belirtti.Ramaswamy, “Siyasi elitler, Rusya ile barış yapılması gerektiğini söylediğim için beni karalıyor. ancak kapalı kapılar ardında bir barış anlaşmasının gerekliliğini kabul etmiş görünüyorlar” ifadelerini kullandı.Ramaswamy, seçimleri kazanması halinde Rusya'ya, Moskova ile Pekin arasındaki ittifaka son verilmesi karşılığında Washington'un Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeyi reddedeceği ve mevcut sınır çizgilerinin korunacağı bir anlaşma teklif edeceğini vurguladı.Daha önce NBC televizyonu kaynaklarına dayandırarak, ABD ve Avrupalı yetkililer arasında çatışmanın çıkmaza girmesi ve Ukrayna'ya yardım sağlamaya yönelik endişeler nedeniyle Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara barışçıl bir çözüm bulmak için nelerin ‘feda edilebileceği’ konusunu tartışmaya başladığını öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html
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ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı perde arkasında Rusya ile barış planını tartışıyor
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ABD başkan adayı Ramaswami, Batılı ülkelerin liderlerinin kapalı kapılar ardında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış şartlarını tartışmaya başladığını ifade etti.
ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Batılı ülkelerin liderlerinin kapalı kapılar ardında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış şartlarını tartışmaya başladığını belirtti.
Ramaswamy, “Siyasi elitler, Rusya ile barış yapılması gerektiğini söylediğim için beni karalıyor. ancak kapalı kapılar ardında bir barış anlaşmasının gerekliliğini kabul etmiş görünüyorlar” ifadelerini kullandı.
Ramaswamy, seçimleri kazanması halinde Rusya'ya, Moskova ile Pekin arasındaki ittifaka son verilmesi karşılığında Washington'un Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeyi reddedeceği ve mevcut sınır çizgilerinin korunacağı bir anlaşma teklif edeceğini vurguladı.
Daha önce NBC televizyonu kaynaklarına dayandırarak, ABD ve Avrupalı yetkililer arasında çatışmanın çıkmaza girmesi ve Ukrayna'ya yardım sağlamaya yönelik endişeler nedeniyle Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara barışçıl bir çözüm bulmak için nelerin ‘feda edilebileceği’ konusunu tartışmaya başladığını öne sürmüştü.