https://sputniknews.com.tr/20231103/zelenskiy-ozel-kuvvetler-komutani-viktor-horenkoyu-gorevden-aldi-1077044063.html

Zelenskiy, Özel Kuvvetler Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı

Zelenskiy, Özel Kuvvetler Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:57+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'yu görevinden alarak yerine Sergey Lupançuk'u atadı. İlgili kararname Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayınlandı.Tuğgeneral Viktor Horenko, 25 Temmuz 2022'den bu yana Özel Harekat Kuvvetleri'ne komuta ediyordu.Daha önce ABD basınında, Ukrayna'nın askeri stratejisinde ciddi değişiklikler olduğu ve buna bağlı olarak Zelenskiy'in ekibinde ciddi sarsıntılar yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

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vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna genelkurmay başkanlığı