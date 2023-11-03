https://sputniknews.com.tr/20231103/zelenskiy-ozel-kuvvetler-komutani-viktor-horenkoyu-gorevden-aldi-1077044063.html
Zelenskiy, Özel Kuvvetler Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı
Zelenskiy, Özel Kuvvetler Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T18:57+0300
2023-11-03T18:57+0300
2023-11-03T18:57+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna genelkurmay başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076231101_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_b667db5d8ac3e59e4282395653d08c1c.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'yu görevinden alarak yerine Sergey Lupançuk'u atadı. İlgili kararname Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayınlandı.Tuğgeneral Viktor Horenko, 25 Temmuz 2022'den bu yana Özel Harekat Kuvvetleri'ne komuta ediyordu.Daha önce ABD basınında, Ukrayna'nın askeri stratejisinde ciddi değişiklikler olduğu ve buna bağlı olarak Zelenskiy'in ekibinde ciddi sarsıntılar yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076231101_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_d23bd4f19f66721789a1c83375d947d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna genelkurmay başkanlığı
vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna genelkurmay başkanlığı
Zelenskiy, Özel Kuvvetler Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'yu görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'yu görevinden alarak yerine Sergey Lupançuk'u atadı. İlgili kararname Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayınlandı.
Tuğgeneral Viktor Horenko, 25 Temmuz 2022'den bu yana Özel Harekat Kuvvetleri'ne komuta ediyordu.
Daha önce ABD basınında, Ukrayna'nın askeri stratejisinde ciddi değişiklikler olduğu ve buna bağlı olarak Zelenskiy'in ekibinde ciddi sarsıntılar yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.