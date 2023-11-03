Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye
SON DAKİKA | Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BM, İsrail'e aba altından sopa gösteriyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD, o video ile iç savaşa 'start' verdi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının sayısındaki artış
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka araç mı, amaç mı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı ile ilgili son gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
18:16
2 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dezenformasyon yasası AYM'nin gündeminde
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
UZAYA ÇIKAN İLK CANLI
İnsanlık, uzay macerasını o sokak köpeğine borçlu
15:15
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231103/yunanistanda-5-buyuklugunde-deprem-1077023224.html
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T10:10+0300
2023-11-03T10:10+0300
yaşam
yunanistan
deprem
afad
akdeniz
ege
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Yunanistan’ın orta kesimlerinde yer alan Böotya'da Türkiye saati ile 09.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
yunanistan
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, deprem, afad, akdeniz, ege
yunanistan, deprem, afad, akdeniz, ege

Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

10:10 03.11.2023
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© İHA
Abone olTelegram
AFAD, Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Yunanistan’ın orta kesimlerinde yer alan Böotya'da Türkiye saati ile 09.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала