https://sputniknews.com.tr/20231103/yunanistanda-5-buyuklugunde-deprem-1077023224.html
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T10:10+0300
2023-11-03T10:10+0300
2023-11-03T10:10+0300
yaşam
yunanistan
deprem
afad
akdeniz
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Yunanistan’ın orta kesimlerinde yer alan Böotya'da Türkiye saati ile 09.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
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yunanistan, deprem, afad, akdeniz, ege
yunanistan, deprem, afad, akdeniz, ege
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Yunanistan’ın orta kesimlerinde yer alan Böotya'da Türkiye saati ile 09.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.