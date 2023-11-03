https://sputniknews.com.tr/20231103/yunanistanda-5-buyuklugunde-deprem-1077023224.html

Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Yunanistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T10:10+0300

2023-11-03T10:10+0300

2023-11-03T10:10+0300

yaşam

yunanistan

deprem

afad

akdeniz

ege

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Yunanistan’ın orta kesimlerinde yer alan Böotya'da Türkiye saati ile 09.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

yunanistan

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, deprem, afad, akdeniz, ege