https://sputniknews.com.tr/20231103/ukrayna-birlikleri-hersonda-sosyal-yardim-binasini-vurdu-bir-kadin-oldu-1077042667.html

Ukrayna birlikleri Herson’da sosyal yardım binasını Amerikan füzesiyle vurdu: Bir kadın öldü

Ukrayna birlikleri Herson’da sosyal yardım binasını Amerikan füzesiyle vurdu: Bir kadın öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ne bağlı Çaplinka kasabasındaki sosyal yardım binasına saldırması sonucu bir kadın hayatını kaybetti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:30+0300

2023-11-03T18:30+0300

2023-11-03T18:33+0300

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Rusya Federasyonu’na bağlanan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesindeki Çaplinka kasabasındaki sosyal yardım ve istihdam hizmetleri binasına düzenlediği saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.Saldo, “Hava savunma güçlerimiz 4 füze düşürdü. 2 füze ise sivil hedefleri vurdu. Bir kadın öldü, durumu ağır olan iki sivil hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Amerikan yapımı 6 füze ateşlediğini belirten Saldo, enkaz altında sivillerin kalmış olabileceğine dikkat çekerek, acil müdahale servislerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html

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