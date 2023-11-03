https://sputniknews.com.tr/20231103/ukrayna-birlikleri-hersonda-sosyal-yardim-binasini-vurdu-bir-kadin-oldu-1077042667.html
Ukrayna birlikleri Herson’da sosyal yardım binasını Amerikan füzesiyle vurdu: Bir kadın öldü
Ukrayna birlikleri Herson’da sosyal yardım binasını Amerikan füzesiyle vurdu: Bir kadın öldü
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ne bağlı Çaplinka kasabasındaki sosyal yardım binasına saldırması sonucu bir kadın hayatını kaybetti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T18:30+0300
2023-11-03T18:30+0300
2023-11-03T18:33+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlanan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesindeki Çaplinka kasabasındaki sosyal yardım ve istihdam hizmetleri binasına düzenlediği saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.Saldo, “Hava savunma güçlerimiz 4 füze düşürdü. 2 füze ise sivil hedefleri vurdu. Bir kadın öldü, durumu ağır olan iki sivil hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Amerikan yapımı 6 füze ateşlediğini belirten Saldo, enkaz altında sivillerin kalmış olabileceğine dikkat çekerek, acil müdahale servislerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, herson, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna birlikleri Herson’da sosyal yardım binasını Amerikan füzesiyle vurdu: Bir kadın öldü
18:30 03.11.2023 (güncellendi: 18:33 03.11.2023) Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ne bağlı Çaplinka kasabasındaki sosyal yardım binasına saldırması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.
Rusya Federasyonu’na bağlanan Herson Bölgesi’nin Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesindeki Çaplinka kasabasındaki sosyal yardım ve istihdam hizmetleri binasına düzenlediği saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldo, “Hava savunma güçlerimiz 4 füze düşürdü. 2 füze ise sivil hedefleri vurdu. Bir kadın öldü, durumu ağır olan iki sivil hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Amerikan yapımı 6 füze ateşlediğini belirten Saldo, enkaz altında sivillerin kalmış olabileceğine dikkat çekerek, acil müdahale servislerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.