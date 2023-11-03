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https://sputniknews.com.tr/20231103/turkiyeyi-ziyaret-etmesi-beklenen-abd-disisleri-bakani-blinken-ankarada-protesto-edildi-1077036897.html
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı protesto etti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T16:02+0300
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Platform üyeleri, Çukurambar Tuğba Altınok Camisi'nde kıldıkları cuma namazının ardından, Blinken'ı ve İsrail'i protesto etmek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.Burada grup adına açıklama yapan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını, sakat kaldığını anımsattı.Gazze'de yaşananlara sessiz kalındığını savunan Kır, İslam ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına, parlamentolarına seslenerek, "Sivil inisiyatifin sesine kulak veriniz. Sizin yeriniz Filistin halkının yanıdır." dedi.Kır, Filistinli sivilleri katleden ve soykırım uygulayan siyonistlere, onların iş birlikçilerine karşı somut adımlar atılması çağrısında bulunarak, "Her ne sebeple olursa olsun bir Yahudi sıfatıyla İsrail'i desteklediğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ülkemize gelmesine müsaade etmeyiniz. İsrail Büyükelçisini sınır dışı ediniz, İsrail'deki elçilerimizi derhal geri çekiniz." diye konuştu.Mevcut haliyle İslam İşbirliği Teşkilatının "ayrıştırıcı bir teşkilat" olduğunu savunan Kır, kuruluş, amaç ve ilkelerine uygun olarak teşkilatın yeniden dizayn edilmesi, aksi halde de kapatılması gerektiği önerisinde bulundu.Gazze'de yaşananlar nedeniyle ABD ve İsrailli yetkililer aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açılması gerektiğini belirten Kır, sorumluların Türkiye'deki mahkemelerde de yargılanmaları için gerekli çalışmaların başlatılması çağrısı yaptı.Mustafa Kır, Türkiye'de bulunan yabancı askerlerin kullanımına açık askeri üslerle limanların da kapatılması gerektiğini savundu.Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/gazzeye-kusatma-tamamlandi-netanyahudan-para-talimati-1077020677.html
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abd, türkiye, antony blinken, israil, ankara

Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi

16:02 03.11.2023 (güncellendi: 16:20 03.11.2023)
© AA / Didem MenteTürkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA / Didem Mente
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı protesto etti.
Platform üyeleri, Çukurambar Tuğba Altınok Camisi'nde kıldıkları cuma namazının ardından, Blinken'ı ve İsrail'i protesto etmek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını, sakat kaldığını anımsattı.
Gazze'de yaşananlara sessiz kalındığını savunan Kır, İslam ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına, parlamentolarına seslenerek, "Sivil inisiyatifin sesine kulak veriniz. Sizin yeriniz Filistin halkının yanıdır." dedi.
Kır, Filistinli sivilleri katleden ve soykırım uygulayan siyonistlere, onların iş birlikçilerine karşı somut adımlar atılması çağrısında bulunarak, "Her ne sebeple olursa olsun bir Yahudi sıfatıyla İsrail'i desteklediğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ülkemize gelmesine müsaade etmeyiniz. İsrail Büyükelçisini sınır dışı ediniz, İsrail'deki elçilerimizi derhal geri çekiniz." diye konuştu.
Mevcut haliyle İslam İşbirliği Teşkilatının "ayrıştırıcı bir teşkilat" olduğunu savunan Kır, kuruluş, amaç ve ilkelerine uygun olarak teşkilatın yeniden dizayn edilmesi, aksi halde de kapatılması gerektiği önerisinde bulundu.
Gazze'de yaşananlar nedeniyle ABD ve İsrailli yetkililer aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açılması gerektiğini belirten Kır, sorumluların Türkiye'deki mahkemelerde de yargılanmaları için gerekli çalışmaların başlatılması çağrısı yaptı.
Mustafa Kır, Türkiye'de bulunan yabancı askerlerin kullanımına açık askeri üslerle limanların da kapatılması gerektiğini savundu.
Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.
İsrail Gazze saldırı bomba İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
'Gazze'ye kuşatma tamamlandı': ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
08:34
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