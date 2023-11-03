https://sputniknews.com.tr/20231103/tuik-duyurdu-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1077022757.html
TÜİK duyurdu: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK duyurdu: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gözlerin çevrildiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde TÜFE yüzde 3.43 artarken, yıllık bazda yüzde 61.36... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T09:55+0300
2023-11-03T09:55+0300
2023-11-03T10:13+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu. TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE 3.43 yüzde arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61.36 yükseldi.ENAG verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09 arttı. Yıllık enflasyonu yüzde 126.18 olarak hesaplandı.Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4.75 artış göstermişti.En fazla artış lokanta ve otellerdeBir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.73 ile giyim ve ayakkabı oldu.Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60.05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57.65 olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231103/enag-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1077021430.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
TÜİK duyurdu: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:55 03.11.2023 (güncellendi: 10:13 03.11.2023) Abone ol
Gözlerin çevrildiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde TÜFE yüzde 3.43 artarken, yıllık bazda yüzde 61.36 yükseldi.
Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu. TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE 3.43 yüzde arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61.36 yükseldi.
ENAG verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09 arttı. Yıllık enflasyonu yüzde 126.18 olarak hesaplandı.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4.75 artış göstermişti.
En fazla artış lokanta ve otellerde
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.73 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60.05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57.65 olarak gerçekleşti.