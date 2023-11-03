https://sputniknews.com.tr/20231103/tbmmde-yeni-guvenlik-onlemleri-1077034585.html
TBMM'de yeni güvenlik önlemleri
TBMM'de yeni güvenlik önlemleri
TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T15:06+0300
2023-11-03T15:06+0300
2023-11-03T15:06+0300
türkiye
tbmm
güvenlik
meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075621534_0:235:2806:1813_1920x0_80_0_0_6dddebb6cdd068918d09d11e62013640.jpg
TBMM'ye ziyaretçi girişi için yeni nizamiye oluşturulacak.TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı. Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek. Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek. Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak. Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak. Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231005/mecliste-yeni-guvenlik-onlemi-1076058301.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075621534_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_7050202dff069d60dec538decc8d3695.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, güvenlik, meclis
TBMM'de yeni güvenlik önlemleri
Abone ol
TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.
TBMM'ye ziyaretçi girişi için yeni nizamiye oluşturulacak.
TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı.
Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek.
Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek.
Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak.
Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak. Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.