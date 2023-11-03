https://sputniknews.com.tr/20231103/polis-dilan-polatin-hesabindan-yapilan-paylasimlarin-pesinde-1077020875.html

Polis, Dilan Polat'ın hesabından yapılan paylaşımların peşinde

Polis, Dilan Polat'ın hesabından yapılan paylaşımların peşinde

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T09:01+0300

2023-11-03T09:01+0300

2023-11-03T09:01+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

soruşturma

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Polat çiftine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlar 13 tanesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi.Hürriyet'in haberine göre, Dilan Polat emniyete götürüldüğünde, B Blok binasının bodrum katındaki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün nezarethanesine konuldu. Dilan Polat bu sırada polislere, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım” diyerek ilaçlarını istedi. Ancak cilt rahatsızlığıyla ilgili bir sağlık raporu olmadığı için polisler bu talebi reddetti. Geceyi nezarette geçiren Dilan Polat ve diğer gözaltındakilere zeytin, peynir, yumurta ve çilek reçelinden oluşan kahvaltı verildi.Polis çalışma başlattıDilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından çeşitli mesajlar paylaşıldı. Hesaptan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın“ mesajı paylaşıldı. Mesajları atan kişiyi bulmak için polis araştırma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/bakan-tunctan-tolga-sardanin-tutuklanmasi-ve-engin-dilan-polat-sorusturmasina-iliskin-ilk-aciklama-1077020321.html

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dilan polat, engin polat, soruşturma