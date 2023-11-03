https://sputniknews.com.tr/20231103/netanyahu-tevrattan-alinti-yaparak-askerlere-seslendi-amalekin-size-ne-yaptigini-hatirlayin-1077035007.html

Netanyahu Tevrat'tan alıntı yaparak askerlere seslendi: Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın

Netanyahu Tevrat'tan alıntı yaparak askerlere seslendi: Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail askerlerine mektup yazdı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T19:38+0300

2023-11-03T19:38+0300

2023-11-03T19:38+0300

israil- filistin çatışması

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israil-filistin

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail askerlerine yazdığı bir mektupta "Bu savaş ışığın oğulları ile karanlığın oğulları arasında bir savaştır" diyerek İncil'deki İsrailoğullarının düşman ulusuna atıfta bulunarak "Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın" uyarısında bulundu.7 Ekim 2023 yaşanan korkunç katliamın görüntülerini sürekli hatırlıyoruz diyen Netanyahu, "Önümüzde öldürülen kardeşlerimiz, yaralılar, kaçırılanlar, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin şehitleri var" dedi.Netanyahu söz konusu mektupta, "Onların adına ve onların hatırına, amacı zalim ve katil düşman Hamas-IŞİD'in yok edilmesi, rehinelerimizin geri dönmesi ve ülkemize, vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza güvenliğin geri gelmesi olan bir harekât başlattık" cümlelerine yer verdi.Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü: Amalek, İbranice Kutsal Kitap'ta İsrailoğullarının sadık düşmanı olarak tanımlanan bir ulustur. Amalekliler, İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışları sırada onlara saldıran bir kavim olarak Eski Ahit'te önemli bir rol oynamışlardır. Bu çatışma, İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışını simgeler. İsrail Başbakanı Netanyahu daha önceki konuşmalarında da bu kavme atıfta bulunmuştu.

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